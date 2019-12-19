【ＦＯＣＵＳ】侵侵彈劾「斷正」福禍難料，民主黨需防蹈工黨覆輒

【ＦＯＣＵＳ】「ＴＲＵＭＰ ＩＭＰＥＡＣＨＥＤ」，本港時間周四（１９日）約

９時半，隨著美國眾議院分別以２３０：１９７、２２９：１９８通過特朗普「濫權」及「妨礙

國會」兩項彈劾條款，侵侵正式成為美國歷史上第三位遭彈劾的總統。

眾議院歷史性表決塵埃落定，侵侵將面臨參議院的審判程序；而對民主、共和兩黨明年角逐

總統寶座的勝算而言，影響或才剛開始發酵。蓋洛普（Ｇａｌｌｕｐ）最新民調顯示，對總統工

作的支持率由３９％升至４５％、對彈劾和免職的支持率則由５２％降至４６％，結果或令成功

「復仇」的民主黨未能舉杯慶祝。



＊美史上第三位總統遭彈劾，正式下台機會仍微＊



由「扣起軍援資金３﹒９１億美元，施壓烏克蘭調查政敵拜登之子貪污」匿名指控引發的「

通烏門」，經過民主黨近兩個月的高調「調查」，終令歷史來到１２月１８日的「彈劾日」。

經過近十個小時的休會動議、譴責動議、正式辯論擾攘，眾議院於本港時間今早約９時半，

以２３０：１９７、２２９：１９８通過特朗普「濫權」及「妨礙國會」兩項彈劾條款，侵侵正

式成為繼１８６８年詹森、１９９８年克林頓後，美國歷史上第三位遭彈劾的總統，更是首位遭

彈劾的競逐連任總統。

在正式投票前的約十個小時，憤怒的侵侵以多逾４０條發推和轉推為自己辯護「甚麼都沒做

錯！」並指摘民主黨為「激進的左派、無所作為」；在此之前一日，他以６頁紙致信眾議院議長

佩洛西，斥責民主黨企圖政變，揚言要令其於明年總統大選票債票償。

根據程序，彈劾程序接下來將進入參議院，並由最高法院首席法官羅伯茲主持審訊，參議員

會擔任陪審團。在此之前，佩洛西需確認一位眾議員擔任類似經理人的檢察官角色，而侵侵則料

將由其律師團隊代為辯護。由於參議院需三分二議員贊成才能將總統解職，意味５３位共和黨參

議員至少要有２０位倒戈。



＊事件嚴重撕裂美國，反作用福禍難料＊



如此看，侵侵遭真正褫奪總統職位的風險仍是微乎其微，而對民主黨而言，在眾議院成功彈

劾總統所引發的反作用是福是禍仍未可知；畢竟，從國會山外的民眾可見，彈劾事件正再次將美

國社會推向嚴重撕裂。

蓋洛普（Ｇａｌｌｕｐ）周三公布的最新民調顯示，對特朗普工作的支持率由３９％升至

４５％、對彈劾和免職的支持率則由５２％降至４６％；ＣＮＮ周初公布的民調亦顯示，支持彈

劾和罷免總統的比率由１１月中的５０％降至４５％，反對比率則由４２％升至４６％－－上述

結果恐意味著，彈劾並未將更多選民推離侵侵。

還有一項名為「Ｒａｓｍｕｓｓｅｎ Ｒｅｐｏｒｔｓ」的民調指，３８％的潛在選民表示

，他們可能在２０２０年大選中投票杯葛贊成彈劾的現任議員；另有１８％的潛在選民表示，彈

劾事件對其投票意向沒有影響。這可能意味民主黨希望借彈劾打擊侵侵連任選情的希望落空。

更值得一提的是，從英國工黨於上周大選慘敗的教訓看，民主黨需小心被自己的意識形態辯

論所吞噬，並可能失去對基本因素變化的覺察。事實上，民主黨總統參選人從拜登、沃倫到桑德

斯，其身上都隱約有郝爾濱劍指富人、大企業的影子，而侵侵與約翰遜卻有相同的民粹特質。

