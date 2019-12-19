《陸言堂－陳永陸》內銀股明年首季或成焦點，股民可繼續收集

《陸言堂》港股今日（１９日）出現調整，不過似乎是換馬行動，多於大市已見頂回落，因

為今日跌幅較大的藍籌股，為瑞聲（０２０１８）、潤地（０１１０９）等近日升勢較為明顯的

股份，但本地地產股、內銀股，或者中移動（００９４１）、中電信（００７２８）、中聯通（

００７６２）低位承接力十分明顯。這或者與投資者提前換馬有關。



＊資金換馬，內銀股預炒人行「降準」＊



事實上，市場憧憬明年人行將會「降準」，對一眾內銀股帶來支持，亦屬正常，而相對落後

的股份，包括光大銀行（０６８１８）及交通銀行（０３３２８），似乎短期要再升１０％亦不

困難。所以雖然年結將近，但相信首季內銀股可能會成為焦點，可以繼續收集。

至於電訊股受追捧，或者與市場憧憬５Ｇ在內地開通後，會刺激客戶的ＡＲＰＵ有所增加。

事實上，工信部發布的最新數據顯示，截至１１月底，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達

１６億戶，按年仍然增長２﹒７％，其中，４Ｇ用戶規模為１２﹒７６億戶，佔移動電話用戶的

７９﹒７％，如果有關用戶陸續轉至５Ｇ網絡，相信會刺激三大電訊股之盈利在明年出現較明顯

的增長，故此現價不妨留意。



＊內地券商股堅穩，國泰君安可炒落後＊



除此之外，內地券商股亦不太願意跟隨大市調整，如果要數較為落後的股份，國泰君安

（０２６１１）絕對是首選，因為對比Ａ股的折讓較大，短期突破１４元後，應該可以進一步在

１月份上試１５元的水平。

另外，正在招股的台州水務（０１５４２）可以留意。集團為台州市供水服務提供商，主營

業務包括供應原水、市政供水，以及向用戶供應自來水。按照２０１８年供水能力計算，在原水

供應方面，集團在浙江省市場排名第五，在台州市市場排名第一；在市政供水供應方面，在台州

市排名第一。目前，集團水務管理及運營台州市供水系統第一及第二期，向台州南區供應原水及

市政用水，日原水供應能力合共達７４萬噸，這一地區總人口３９７萬，佔台州總人口約

６４﹒７％。此外，浙江省重點項目，台州市供水系統第三及第四期項目的建設工程也已於

２０１８年２月及２０１８年１１月分別啟動，預期２０２２年完工，建設完成後，供水量將倍

升。



＊台州水務業務增長潛力佳，現正招股＊



此外，集團擁有台州最大的水庫、長潭水庫的取原水專屬權，長潭水庫按蓄水能力計是台州

市最大的水庫，２０１８年底總蓄水量達到３﹒７９３億噸，總蓄水能力約為７﹒３２４億噸，

在台州所有具有供水能力的水庫中排名第一，分別佔台州大中型水庫及全部４８座水庫總蓄水能

力約５３﹒８％及４８﹒２％。按照《地表水環境品質標準》，長潭水庫的水質被劃分為Ｉ類，

為該標準項下地表水水質最高的一類。業績方面，集團持續經營業務於截至２０１６、２０１７

及２０１８年１２月３１日止三個財政年度持續經營業務淨利分別為人民幣６２００萬元、

１﹒０１７億元及１﹒２０３億元，淨利率分別約為１５﹒１％、２２﹒０％、２３﹒８％，表

現不錯。此外，中國政府已制定了一系列激勵政策，如《全國城市市政基礎設施建設「十三五」

規劃》，以支持市政供水原水供應市場的發展。台州政府出台《台州灣區經濟發展試驗區建設行

動計劃》，進一步推動台州大灣區的發展，改善台州的基礎設施系統及總需水量。從行業現狀來

看，與浙江省及全國人均水資源相比，台州面臨嚴重的水資源短缺問題，台州２０１８年人均水

資源為１２７２立方米，遠低於浙江省及全國水平。２０１４年至２０１８年間，台州市城市化

率從５９﹒５％增長至６３﹒０％，不斷深化，居民用水量不斷增加，並且預計未來將持續上升

。在種種利好因素刺激下，此股可以留意。《獨立股評人 陳永陸》

