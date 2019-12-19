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19/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒６億人幣，買建行工行沽招行騰訊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚（１７日）美國公布１１月新屋開工增幅勝預期，刺激美
股繼破頂。另外，標普將英國評級展望由「負面」上調至「穩定」，認為「硬脫歐」風險降低。
港股受外圍消息利好高開１０３點報２７９４６點。其後騰訊（００７００）及受國際油價連續
第四個交易日上揚帶動的石油股造好，支持大市最高見２７９７０點升１２７點兼創近５個月高
。港股最終收報２７８８４點，升４０點。
　　按額度計算，北水全日淨流入２６﹒５５億元人民幣大跌近五成五。北水淨買入最多的個股
依次是建行（００９３９）、工行（０１３９８）、瑞聲（０２０１８）；淨賣出最多的依次是
招行（０３９６８）、騰訊（００７００）、海底撈（０６８６２）。
　　主板成交９４４﹒１６億元減少約１０﹒４％，其中港股通成交１３１﹒１億元，佔總成交
１３﹒９％。

＊內銀股中北水續吸建行、工行＊

　　網傳資管新規過渡期將從２０２０年延期至２０２３年傳聞不屬實，內銀股全線向上，北水
亦看好建行及工行，淨買入６﹒２億元及３﹒２億元。建行收升報６﹒６３元，工行收報
５﹒９３元，兩者皆升約１％。不過，北水卻力沽招行（０３９６８），趁高位獲利，淨沽出
２﹒８億元。招行仍升１％，報４０﹒４５元。
　　小米（０１８１０）雖然遭晨興資本減持套現２２億元，不過卻獲北水力撐，淨買入近
１﹒２億元。小米全日挫近２％，報１０﹒５元。
　　另一個新經濟股龍頭騰訊昨日（１８日）續漲１﹒７２％，報３７７﹒６元，曾高見３８０
元創逾七個月高。不過，北水見高就收，淨沽出騰訊近２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　６．２５　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　３．２２　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　　２．９５　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．８４　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　１．４２　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－２．８０　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－２．６７　
　　海底撈　（０６８６２）　　　　　－０．４２　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．２０　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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