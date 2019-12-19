《日入而息》李小加減持港所套現１﹒７億，領展３７億購悉尼商廈

《今天重點》﹡習近平訪澳門第二天，視察學校讚揚澳門教育做得不錯；習近平接見澳門現

屆政府官員等，冀著力新經濟增長點；銀保監表示將澳門納入保險資金境外

可投資地區

﹡李小加減持港交所（００３８８）６５萬股，套現１﹒６７億元

﹡港交所料今年再登全球新股集資排名榜首，為十年來第六度稱冠

﹡領展（００８２３）斥約３７億元收購悉尼商廈，首次衝出中港市場



《即日市況》﹡友邦騰訊受壓，港股收跌８３點報２７８００點，成交７９３億元



《深滬股市》﹡滬綜指平收三千關曾亮警號，人行大額放水成交仍縮



《美元匯價》﹡短線美元具支持，能否重返升勢仍需觀察；歐元最新報１﹒１１３８╱４２

，日圓最新報１０９﹒５１╱５３



《公司資訊》﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）購買一空客Ａ３２１飛機，出租予印度民航

﹡上實環境（００８０７）湖南省桃花江污水處理項目獲政府批覆

﹡中電（００００２）與城大合辦能源審核實習計劃，為２７間機構訂造節能

改善方案

﹡沛然環保（０８３２０）注資７００萬元人民幣綠色建築顧問公司

﹡味千（００５３８）收回近２９０５萬元，將於本年度入帳

﹡建行（００９３９）精準扶貧貸款餘額已逾２０４６億元

﹡聚利寶（０８５２７）收購新加坡物業作總部及倉庫，涉１６８萬坡元

﹡銀城國際（０１９０２）發行１億美元優先票據，年利率１２﹒５％

﹡譽滿國際（０８２１２）執董吳國榮被襲，股份繼續停牌

﹡管道工程（０１８６５）主席配售５０００萬股，套現６１５０萬元

﹡恆生（０００１１）推出全新股票買賣手機應用程式

﹡嘉年華國際（００９９６）撤回清盤呈請

﹡長城一帶一路（００５２４）委聘ＯＣＰ為戰略夥伴

﹡富智康（０２０３８）附屬向印度附屬公司注資總金額１３﹒５９億印度盧

比



《國企紅籌》﹡長虹佳華（０８０１６）大股東擬溢價近６％，減持４﹒１２％股權

﹡晨鳴紙業（０１８１２）持有南粵銀行１６﹒６２％股權

﹡新華保險（０１３３６）人事組織架構調整：設立４大個險銷售區域

﹡大昌行（０１８２８）私有化作價對小股東公平，有信心獲通過

﹡中國核能科技（００６１１）附屬公司與車鑫就車險保費保理業務訂立諒解

備忘錄

﹡中石化油服（０１０３３）陳錫坤獲選為第九屆董事會董事長



《神州民企》﹡騰訊（００７００）夥輝達共拓雲端遊戲平台

﹡富力地產（０２７７７）今早宣布停牌

﹡中滔環保（０１３６３）擬售商業服務附屬予雅居樂，涉資６﹒１億元人幣

﹡奧園（０３８８３）榮膺《機構投資者》「２０１９全球最佳固定收益管理

團隊」

﹡海升果汁（００５７０）附屬成立合資公司，出資約３１１０萬元

﹡長汽（０２３３３）控股股東再質押７８００萬股Ａ股



《中國要聞》﹡習近平訪澳門第二天，視察學校讚揚澳門教育做得不錯；習近平接見澳門現

屆政府官員等，冀著力新經濟增長點

﹡中國廣電、國家電網確立５Ｇ合作，具體方案將出爐

﹡平安銀行成首家申請基金投顧試點資格的銀行

﹡中日防長會晤，談及釣魚島及香港問題

﹡深圳樓市獨自火熱，惟難帶動全國樓市普漲

﹡中日韓領導人會議下周召開，習近平將會見日韓領導人

﹡中宣部表示今年批逾１４００款遊戲，基本滿足企業發展

﹡五礦集團成立黑龍江石墨產業公司，打造石墨產業鏈

﹡北京頒布限狗令，要求飼主三日內自行處置愛犬

﹡東京電視台擬在華成立合資動畫公司，投資逾億人幣

﹡國產統一操作系統ＵＯＳ完成適配，用於國防政企終端

﹡新三板提高掛牌公司質量系列行動啟動

﹡衛健委表示進一步做好藥品集採中選藥品配備使用工作

﹡工信部通報首批侵害用戶權益行為ＡＰＰ，涉騰訊小米；移動電話用戶規模

首超１６億戶

﹡恆豐銀行擬收千億人幣救助，山東國資及中央匯金入股

﹡能源局就明年光伏新政徵求意見，競價沿用今年方案

﹡據報部分省份下月初發行「提前批」專項債

﹡人行２８００億逆回購利率持平，兩日投放４８００億

﹡中國公布對美國加徵關稅商品第二次排除清單

﹡商務部表示中美正就首階段協議簽署等後續工作密切溝通；首十一月新設和

併購類對外投資９５４億美元；截至１１月澳門在內地投資１７１﹒４億美

元；外商投資法實施條例文本將於近期公布；１２月起４萬噸中央儲備豬肉

陸續投放市場

﹡摩根大通證券獲准在華開業，金融市場開放後第二例

﹡銀保監表示將澳門納入保險資金境外可投資地區

﹡人民大學報告指明年經濟增速不必拘泥在６％以上

﹡首１１月境內投資者對外非金融類直投同比降１﹒２％

﹡韓正稱堅持穩字當頭，做好重點區域房地產調控

﹡上交所本周六開展滬深３００ＥＴＦ期權業務通關測試

﹡中金所明確股指期權有關監管標準及處理程序；中金所明確滬深３００股指

期權合交易細則

﹡六城市加入長三角資本市場服務基地聯盟

﹡臨港新片區將在四方面與上海城投進行合作

﹡臨港與上海城投全面合作，配套水廠正式開工

﹡阿里雲宣布升級「阿里雲企業應用中心」

﹡螞蟻金服總裁胡曉明接任ＣＥＯ，集團將提速三大戰略

﹡南京銀行獲准在銀行間債市發不逾１４５億二級資本債

﹡國家促生物天然氣產業化，冀五年後年產量百億立方米

﹡美國眾議院通過《西藏法案》，中國外交部表示絕不接受

﹡易居表示全國百城住宅庫存同比連增１２個月

﹡中誠信報告表示去年「一帶一路」沿線國整體風險下降

﹡南寧百貨存重大會計差錯，收到上交所通報批評處分

﹡賈躍亭債務處理小組：對於撤銷動議法庭沒「批准」



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８５％，報１２０１８﹒９點

﹡選前首交鋒，韓呼中華民國萬歲，蔡提兩岸關係四認知



《其他消息》﹡運輸署表示已要求九巴盡快完成粉嶺車禍意外調查報告

﹡羅智光哀悼因公殉職社署員工，勞福局將為粉嶺車禍死傷者提供支援

﹡金管局表示綜合利率在１１月底維持於１﹒０４厘

﹡統計處表示９月份私營機構總就業人數按年跌１﹒４％

﹡信保局表示環球經濟同步下滑，出口商宜慎防放帳風險

﹡新專利制度今日正式推行，與國際看齊有利創科發展

﹡利嘉閣表示明年樓價將現「噴射式上升」，升幅為一成；利嘉閣料全年住宅

市場成交５﹒６４萬宗，按年升４％

﹡新一期綠置居周五派表３月攪珠，入場費８２萬元

﹡深股通額度全日用近２４億元，連續第２６日淨流入；滬股通額度全日用逾

２７億元，陸股通淨流入逾３５億元

﹡工會代表表示九巴安排車長每日駕駛多條路線產生壓力

﹡粉嶺公路九巴車禍仍有１３人留院其中５人嚴重

﹡畢馬威調查指保險公司行政總裁重視科技投資和網絡適應力

﹡花旗夥ＡｌｉｐａｙＨＫ透過開放ＡＰＩ技術推出積分兌換計劃

﹡中原料大坑道住宅地開售呎價逾４﹒２萬元，方可回本

﹡美聯表示明年中本港樓價或止跌回升，料全年升５％

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