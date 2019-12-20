《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８３７６．９６ 升 １３７．６８點╱０．４９％
標普５００ ３２０５．３７ 升 １４．２３點╱０．４５％
納斯達克 ８８８７．２２ 升 ５９．４９點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５７３．８２ 升 ３３．０７點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２１１．９６ 跌 １０．２０點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９７２．２８ 升 １２．６８點╱０．２１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．３６，歐元兌美元１．１１２２
20/12/2019 07:47
《日出而作》美股續破頂，布油連升六日，英倫銀行維持息率不變
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８３７６．９６ 升 １３７．６８點╱０．４９％
標普５００ ３２０５．３７ 升 １４．２３點╱０．４５％
納斯達克 ８８８７．２２ 升 ５９．４９點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５７３．８２ 升 ３３．０７點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２１１．９６ 跌 １０．２０點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９７２．２８ 升 １２．６８點╱０．２１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．３６，歐元兌美元１．１１２２
|國際動態20/12/2019
特朗普：不憂彈劾 民主黨政治自殺
|生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
|FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
|生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
|中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年 降準降息可期
|中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系 民企違約率料續升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰