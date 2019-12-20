《運籌帷幄－梁業豪》股票成交金額的要求

《運籌帷幄》股價的上升幅度若屬顯著，可確保於買家力量已超越沽家力量下，大家入市買

貨看升的勝算較高。但若上升幅度已過高，我們便須小心獲利回吐沽盤的出現。另一方面，成交

金額和成交宗數若足夠，可確保我們能從容進出市場。選擇短線投資對象的時候，個別股票或認

股權證的成交金額的要求，應視乎大市的交投情況而定。若當日現貨市場總成交金額低於５０億

元，全日成交金額低於３００萬元的股票不應考慮。若現貨市場總成交金額達到５０億元，但低

於１００億元，要求須提升為４００萬元。若達到１００億元，但低於１５０億元，要求須提升

為５００萬元。又若達到１５０億元或以上，要求則應提升為６００萬元。

足夠的成交宗數反映出市場內有足夠的對手參與買賣，否則，高成交金額可能只來自三、兩

宗大手交易上板而已。升勢若沒有足夠數目的買家支持，不會持久。振幅方面，可配合當日的收

市價來作分析。振幅愈大，反映出上升或下跌的動力愈大。若收市價較為接近全日最高位，即顯

示買家取得市場控制權。若收市價較為接近全日最低價，則雖全日仍錄得升幅，卻顯示沽家仍有

一定的實力，並已成功收復了部分失地。大家可拿全日真正波幅的中間位作為好淡分界線，來評

估後市的升勢會否暢順。振幅擴大的股票常能吸引更多的投資者參與買賣，有助進一步推高股價

。此外，全日加權平均價亦能顯示市場重要關口的所在。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

