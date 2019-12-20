《窩輪匯智－劉嘉輝》是「敵」亦是「友」的時間值（二）

《窩輪匯智》上周解釋了為何看似「值錢」的仙輪，突然隨市況急轉而變得灸手可熱。只要

相關資產價格突破行使價，帶動「內在值」增加，加上對沖值急升，最終定必可為這類仙輪帶來

數以倍數計的升幅。本周將繼續討論時間值對窩輪價格帶來的影響及如何挑選心儀產品。

上星期的例子是一些輕微價外及短年期的仙輪，只要到期前相關資產價格突破行使價，便能

發揮最大的爆炸力。順帶一提的是，若正股的升幅不夠大，或是升得較為慢的話，因為這類產品

對正股敏感度會較低，輪價的表現有機會差於預期。進而若正股靜止不動或是走勢相反的話，這

類仙輪防守性就更低，最壞情況理論價值會低於１仙，發行商有機會未能提供買賣盤報價。因此

，投資者切記莫因為這些仙輪看來很平，便貿然投放過多資金。反之這類產品只適合進取的投資

者以少量資金博短線正股劇變，看錯方向的話產品將當作自動止蝕。

針對策略上較溫和的中長線投資者，在選擇窩輪時該把戰線拉長，以中長線年期及輕微價外

證作部署，特點是每日的時間值損耗相對較低，即使相關資產以較溫和的速度走向預期的方向，

或在走勢當中整固，這類產品的防守性仍是較高。不過，與此同時，由於產品的時間值含量較多

，輪證價格看上去可能會較貴。

最後是一些「深入價內」的產品，一般來說，對沖值愈高，產品價格愈能跟貼正股走勢，因

此有不少投資者會以此類窩輪去取代正股作長線持有。不過亦要提醒，若正股中長線走勢有變，

令深入價內程度突然減少的話，這些產品亦難以獨善其身。其他條款資訊均可上匯豐輪證網站瀏

覽ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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