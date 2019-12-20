【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２０日專訊》金粵控股（０００７０）五供九除權前夕，早市股價

升７﹒１４％，報０﹒１５元。該股供股價為０﹒１２元。

東方海外（００３１６）上日就派別息除淨，股價回吐逾１％，今日持續受壓，早市跌

６﹒９５％，報４０﹒８５元。

上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日

期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －

再生醫學（０８１５８） 一供二， １７╱１ ２１╱１－２４╱１ ５╱３

供股價２０仙

萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

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註：以各公司最新公布為準

