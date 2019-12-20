《專家之言－張穎群》港股仍有力上試二萬八，聚焦美國ＧＤＰ數據

《專家之言》美國商務部公布１１月份新屋動工上升３﹒２％，年率計報１３６﹒５萬間，

略高過預期１３４﹒５萬間；期內建築批核跟升１﹒４％，年率計報１４８﹒２萬間，遠好過預

期回落至１４１萬間，並創出自２００７年５月以來近１２年高位。美國同時公布同月零售銷售

按月僅上升０﹒２％，遠差過預期升０﹒５％及１０月份經修訂後升０﹒４％，而按年上升

３﹒３％；扣除汽車、汽油及食品後之核心零售銷售按月升０﹒１％。

中美雙方就貿易問題達成首階段協議，相關的政治風險暫時可見消除。消息利好美國多隻大

型科網企業，估計短期內美股三大指數仍可以再創高峰。但消息過後，當中要以經濟實體為大前

提，市場聚焦美國周五（２０日）公布第三季度國內生產總值（ＧＤＰ），預期維持在２﹒１％

水平，跟第二季持平。隨後再繼續跟進公司業績如何，以決定股市高低。

事實上，準備踏入２０２０年，有投資有已開始懷疑，美國經濟增長乃事實，但股市能否在

第１１年再衝上高位，實在有點懷疑。近日市場上有部分低估值資產、較為便宜的股票，或未被

發掘的股票等，已見有投資者尋找，亦見資金亦見流入新興市場。羅素２０００的小型股指數及

標普４００的中型股票指數已見反彈。投資者宜按照市場變化而作出相應的調整，小心計算風險

。



＊數據稍勝穩經濟，人行放水利股巿＊



內地國家統計局公布１１月份規模以上工業增加值增長６﹒２％，比１０月份增長４﹒７％

，微升１﹒５個百分點。首１１個月全國固定資產投資約５３﹒３７億元人民幣，比上增加

５﹒２％。１１月份全國７０大城市之商品住宅售價，有４４個上升，但１０月份有５０個。在

一線城市內，新建商品住宅及二手住宅之售價皆比上月略有增加。而內地同月社會消費零售增長

８％，升幅優於１０月份的７﹒６％。整體而言，內地經濟數據稍勝預期。

中證監日前發布上市公司分拆另行上市的規條，主要為要求上市公司有清晰準確的分拆條件

、足夠的盈利能力及營運模式。其次為公司在分拆後，各自公司要有獨立性模式的要求。最後是

要聘請專業機構就分拆合適否提出意見、強化中介機構責任及財務顧問需要持續監督公司運作。

人民銀行日前續做中期借貸便利（ＭＬＦ）３０００億元人民幣，利率維持在３﹒２５％，

沒有改變，以對沖當日到期的ＭＬＦ為２８６０億元人民幣，餘額１４０億元人民幣淨投放到市

場。並連續第２０日不在市場上作任何逆回購操作。人民幣匯率曾經造好，高見６﹒９８７２。

近日在岸及離岸人民幣匯率維持在７算附近橫行。

近日Ａ股市場受惠多項好消息出台，刺激創業板創自２０１８年５月以來最高。上證企穩

３０００關口以上，接近３個月高位。而深證亦跟升至近８個月高位。



＊估值較低可追捧，流動略緊過年結＊



阿里巴巴（０９９８８）自１１月下旬上市後，股價曾經見２０５﹒８０元歷史高位。日前

有多名大股東相繼拋售股份，先有雅虎及軟銀，後再有富士康旗下創投亦眼隨沽出過千萬股，套

現２﹒７２億美元，約２１﹒１億港元。沽後，富士康旗下創投仍持有過千萬股，而雅虎繼續持

有約４０００萬股。

恆生指數月初悲觀時曾跌穿２６０００，低見２５９９５，但短短幾日，巳見急速反彈

１９７５點，更在本周三（１８日）高見２９７９０。市場預期會繼續試新高衝上２８０００。

交易所內的互惠基金或ＥＴＦ更連續７個星期出現資金淨流入，累計金額近３５億元。而經滬深

港通資金繼續淨流入近６９０億元，亦連續１１個星期。相信為推動港股造好的原因之一。

港股目前市盈率大約１０﹒７倍，為近５年低位。以現時美股標普的２１倍比較下，港股相

對便宜。唯一擔心是美股來年能否在第１１年升市，再衝新高。如在高位急回，定會影響全球股

市，相信港股亦難獨善其身。同時，港股亦寄望成交可以再增加，否則亦難以支持升勢。

在接近年結的日子，銀行對借貸略為保守，目的在維持自家的流動性。近日港元匯率亦因此

而抽升，高見７﹒７８９３，為自７月份以來最高。港元拆息由隔夜至１個月，皆升破２厘或超

越３厘以上水平，１個月更高見２﹒６９６厘，兩星期更升破３厘，高見３﹒０１８厘，創近月

高位，相信市場為準備明年１月下旬的農曆新年長假期。因此，預期拆息仍會繼續上升。

《華盛証券 張穎群》

