【ＩＰＯ反應】消息指貴州銀行（６１９９）近下限定價２﹒４８元

《經濟通通訊社２０日專訊》外媒引述市場消息人士指，貴州銀行（０６１９９）招股定價

２﹒４８元，為接近招股價範圍２﹒４６至２﹒６１元之下限水平，集資近５５億元。１２月

３０日於主板掛牌

內地城市商業銀行貴州銀行首次公開發售（ＩＰＯ），發售２２億股，當中１０％作公開發

售，９０％為國際發售，每手１０００股。農銀國際、建銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。

（ｅｃ）

