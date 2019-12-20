【ＩＰＯ反應】消息指貴州銀行（６１９９）近下限定價２﹒４８元

《經濟通通訊社２０日專訊》外媒引述市場消息人士指，貴州銀行（０６１９９）招股定價
２﹒４８元，為接近招股價範圍２﹒４６至２﹒６１元之下限水平，集資近５５億元。１２月
３０日於主板掛牌
內地城市商業銀行貴州銀行首次公開發售（ＩＰＯ），發售２２億股，當中１０％作公開發
售，９０％為國際發售，每手１０００股。農銀國際、建銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。
（ｅｃ）
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