【嚟緊炒Ｄ乜】旺旺炒節目因素望８元，線上線下發展業績看高一線

《嚟緊炒Ｄ乜》臨近歲晚，加上聖誕節，都是傳統消費旺季，今年雖然經濟增長放慢，中國

人喜好過年過節「食好啲」，因此不少食品股已經提早「落鑊」炒起。過去一年是食品企業煙硝

味最濃厚的一年，因為除了推出新產品之外，亦在不同的媒體打起廣告戰，年尾總結，要數到最

有迴響的，可能要數到中國旺旺（００１５１）。



＊利用自家ＩＰ創造價值，刺激旺仔牛奶銷量＊



「旺仔」這個經典符號經歷了數代人，食品企業經營自家的ＩＰ符號向來比較少有，康師傅

（００３２２）或統一企業（００２２０）都未見過這樣的廣告宣傳。可以肯定的是，這樣的卡

通符號，配合產品類型而言，旺旺明顯是針對兒童食品市場來訂立發展方針，與當年的麥當勞有

點類似。

透過電視廣告不停洗腦式的宣傳，「旺仔」零食確實在中港台小學至中學的小賣部中，穩奪

一席位，這是十分罕有的。因為食品要進行競爭，銷售點不外乎是超市或者便利店，但學校的小

賣部沒有甚麼上架費可言，主要是依靠產品銷量的多寡而購貨，可見旺旺運用自己的行銷策略擄

獲了學生的心，打出了自己一片的藍海。

數十年過去，當年那群小孩子已經長大成人，普遍已經擁有家室，是消費力驚人的客戶。旺

旺懂得利用「情懷」兩字，早前推出了「５６個民族」包裝的旺仔牛奶，不少喝旺仔牛奶長大的

人也開始儲一個系列產品當作回憶。這種情懷消費無疑是刺激銷量的好方法，亦為「旺仔」這個

ＩＰ翻新。根據２０１９年中期業績顯示，旺旺上半年乳品及飲料收益達４９﹒４９９億元人民

幣，按年升５﹒５％，主系佔乳品及飲料類收益９０％以上的「旺仔牛奶」期內收益按年增長達

到６﹒６％。

旺旺行銷策略，無疑是比起對手高章。過往內地食品企業為谷銷量，通常都是招募代言人在

公車廣告牌落廣告，從早年代的周杰倫、潘瑋柏、林俊傑，到近代的鹿晗、ＴＦ ｂｏｙｓ等，

都是食品代言的首選的大明星；但對企業而言，代言人無疑是令公司的成本指出增加。相反地，

旺旺建立自己的ＩＰ，利用自己的ＩＰ進行情懷消費，單單「旺仔」這個圖案，成為了公司資產

重要的一部分，對提高公司估值有一定程度的作用。



＊善用網上ＫＯＬ宣傳，新品牌主打年長族群＊



臨近歲晚，又是各大品牌於電視、平面等平台落廣告的日子。但旺旺似乎未見有積極行動，

相反旺旺近年來在互聯網「深耕細作」，不少ＫＯＬ（主要意見領袖）都為旺旺產品「打廣告」

。所謂「打廣告」，其實是品牌寄送產品給予ＫＯＬ，有些有知名度可能要給予廣告費，但費用

較大明星便宜，一個擁有２０萬名追蹤者的網落紅人，宣傳一次約五萬至八萬港元。

就是透過互聯網行銷手法，令到品牌年輕化，而且令到行銷更加方便。不少ＫＯＬ利用旺旺

的產品，發明「另類吃法」，例如將旺仔牛奶混合茉莉花茶變另類飲料，旺仔橡皮糖與伏特加酒

混合之類。其實這類宣傳，免卻了設計廣告高昂的成本，亦善用了ＫＯＬ的創意，令品牌年輕化

之餘，更提高了品牌的價值，這種策略未必有即時效果，但當若干日子之後，就會令品牌印象深

深植入了消費者的腦海中。另外，「旺旺」成功利用自己的產品設計周邊，嘗試發展新產品，於

１１月時候在「雙十一」熱賣的產品當中，有一款為「旺仔小饅頭充氣沙發」，即小饅頭的放大

版，成為網絡熱話。雖然這些沙發的銷售對於旺旺的盈利只是九牛一毛，但帶來的宣傳效應比起

直接落電視廣告還大。

另外，旺旺亦開展了一條新品牌為「Ｆｉｘ Ｂｏｄｙ」系列，其實是針對追求健康的人士

或長青族群，開發一系列低糖低卡，又不損味道的零食系列。這片市場其實已經有相當的競爭者

，但一提起「低卡」，自然與「不好吃」連結在一起，旺旺在製造生產零食上有一定的優勢之餘

，開發新系列自然可以降低成本；加上打著「健康」的口號和品牌效應，成為了贈送長輩的新手

信，不須再年年送曲奇、餅乾。



＊股價近日見高後整固，聖誕前後料再衝一波＊



旺旺公布業績後，各證券商公布的研究報告看法較為正面。第一上海上月提交報告指，旺旺

過往一年間公司對多元化渠道的開拓，數位化營銷的開展以及新品創新的投入等措施陸續取得成

效，該行認為旺旺業績復甦趨勢符合預期，給予目標價７﹒５９元，維持「買入」評級。招銀國

際報告則指出，旺旺強勁的毛利帶動了上半年財年增長並勝預期，公司利用多品牌戰略、產品升

級和多元化渠道改善增長和毛利率，給予目標價７﹒７元，同樣維持「買入」評級。

大行大和則認為，公司上半年收入勝該行預期，其中銷售渠道和產品多樣化有望推動旺旺收

入增長，輕微上調其２０２０至２０２２財年收入預測。預測銷售均價上升，但預期銷量下滑。

給予旺旺目標價７﹒８元，維持「買入」評級。

旺旺股價於十月尾開始見升，近日見過一年高位７﹒３４元，建議可以等股份跌穿７元關口

可以再入。投資者如怕錯失良機，亦可以現價追入，每跌５毫可再溝貨降低成本價，相信聖誕節

前後會再衝一波，明年１月過農曆新年，不排除提早再衝破８元關口，而以目前業績而言，可以

下跌的空間不太大。（撰文：李皆穎）



表列中國旺旺（００１５１）近年業績：



項目╲年期 １９╱２０中期 １８╱１９全年 １７╱１８全年 ２０１６全年

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收入 ９３﹒０４億 ２０７﹒１２億 ２４７﹒０５億 １９７﹒１０億

（＋ ０﹒６％） （－１６﹒２％） （－７﹒９％）



毛利 ４５﹒５０億 ９４﹒００億 １０６﹒４１億 ９４﹒２４億

（＋１０﹒５％） （－１１﹒７％） （－０﹒４％）



淨利 １６﹒１５億 ３４﹒８億 ３８﹒６３億 ３５﹒１９億

（＋１８﹒４％） （－１０﹒０％） （＋４﹒０％）

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註１：貨幣為人民幣

註２：由２０１７年起，財年終結日改為每年３月，因此２０１７╱１８年財年包含

１５個月業績

註３：２０１９╱２０中期業績截數日為９月３０日



表列中國旺旺（００１５１）及部分同業股價表現：

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股份（編號） 今年以來（％） 第四季以來（％） 本月以來（％）

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中國旺旺（００１５１） ＋３８﹒０ ＋１５﹒４ ＋７﹒３

統一企業（００２２０） ＋２７﹒２ － １﹒９ ＋４﹒４

康師傅 （００３２２） ＋３１﹒４ ＋１８﹒５ ＋２﹒７

蠟筆小新（０１２６２） －４１﹒２ －１８﹒９ ＋５﹒３

達利食品（０３７９９） ＋ ３﹒３ ＋１９﹒１ ＋７﹒７

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股指：

恆生指數 ＋８﹒０ ＋６﹒９ ＋５﹒９

國企指數 ＋９﹒１ ＋８﹒３ ＋７﹒２

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註：資料截至１２月２０日中午收市

