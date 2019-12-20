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20/12/2019 09:21

美股再破頂，恒指輕微高開３４點報２７８３４點，國指跌２點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數再破頂，標指首次突破３２００點關口，惟
亞洲股市走勢力弱，日經跌４５點，台北加權指數跌１０３點。港股今早輕微高開３４點，萬洲
（００２８８）高開２﹒５９％，有消息指中國上周進口近六千噸美國豬肉，消息刺激股價造好
；另外，金沙（０１９２８）有逾七千萬元大手成交，股價亦急升逾２﹒１％。恆生指數開報２
７８３４點，升３４點或升０﹒１２％，主板成交１８﹒２３億元。國企指數開報１０９８３點
，跌２點或跌０﹒０２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３３％，報６０﹒６元；港交所（００３８８）無
升跌，報２５５元；騰訊（００７００）升０﹒６４％，報３７８元；中移動（００９４１）跌
０﹒２４％，報６２﹒３元；友邦保險（０１２９９）升０﹒３７％，報８０﹒４５元。

　　恆指開市十大最佳股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒９３元　　　升２﹒５９％
　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒９０元　　　升２﹒１２％
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒１４元　　　升１﹒６８％
　　電能實業（００００６）　　５７﹒４５元　　　升１﹒５９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒７２元　　　升１﹒１３％

　　中海　　（００８８３）　　１２﹒６２元　　　升１﹒１２％
　　長實集團（０１１１３）　　５４﹒６０元　　　升１﹒１１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒９０元　　　升０﹒７９％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒４８元　　　升０﹒７７％
　　恆生銀行（０００１１）　１６２﹒００元　　　升０﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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