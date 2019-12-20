《盤後部署》港股動力未有減退，下周有望突破２８０００點

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股全線創新高，美國財長努欽表示，美中貿易協定將於

明年１月初簽署，目前正處於技術和法律審核階段。恆指今早高開３４點報２７８３４點，不久

即向下，最多倒跌５９點報２７７４０點。之後港股重拾升勢，最高見２７９５９點升１５９點

。不過，聖誕假期臨近，港股反覆向下，手機設備股急挫，午後曾再次出現倒跌。港股尾市收復

失地，最終收報２７８７１，升７０點或升０﹒２５％，主板成交９３４﹒１９億元增加近一成

八。國企指數報１１０３０，升４４點或升０﹒４０％。

上證綜合指數報３００４，跌１２點或跌０﹒４０％，深證成分指數報１０２２９，跌６６

點或跌０﹒６５％，兩市成交達５７０５﹒８億元人民幣。



＊中美科技領域互相抗衡，為兩國關係埋藏炸彈＊



中美兩國如無意外將在明年初簽署首階段貿易協議，除了逐步取消部分加徵的關稅之外，協

議的涵蓋內容及細節仍未公開。評級機構標普指，中美貿易戰未完全掃除不明朗因素，認為美國

在科技方面對中國的制裁不會因此減少。一旦美國在科技產品供應鍵上圍攻中國企業，其影響將

比起增加關稅更深遠且複雜。

該分析預計，明年美國將採取更多非關稅的手法打壓中國的科技發展，為市場製造更大的不

明朗因素。今年１１月，中國社交媒體「抖音」母公司於２０１７年收購美國音樂短片平台

Ｍｕｓｉｃａｌ﹒ｌｙ一事被美國展開國家安全調查；此外，過往一直成為貿易戰磨心的華為，

其首席財務官孟晚舟仍在加拿大被軟禁，亦顯示美國對中國科技發展未敢鬆懈。

英國國會新一屆會期昨日（１９日）展開，下議院今日將就「脫歐」協議法案進行二讀及表

決，由於保守黨在大選後取得大多數議席，料議案可以順利獲得通過。該法案同時禁止英國再度

向歐盟尋求延長「脫歐」限期。國會議員將於下月７日至９日進一步辯論法案，並呈交至上議院

審視。英國首相約翰遜表示，新「脫歐」法案令事態更明朗化，並有信心在明年１月底前通過法

案。



＊手機設備及新經濟股續調整，食品股料追落後＊



港股今日走勢波動，並繼續受制於２８０００點的心理關口。恆指１４日ＲＳＩ目前維持在

６４水平，ＭＡＣＤ牛差距略為收窄，不過今日尾段再度抽升，加上在陽燭下有成交配合，下周

可望突破２８０００點。部分近月急升的板塊如手機設備股及新經濟股，仍有機會高位調整。農

曆新年臨近，加上人民幣回穩，食品股有追捧，部分績後跑輸大市，在板塊輪動的情況下有機會

追落後。（ｙｋ）

