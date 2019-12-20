  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 16:37

《盤後部署》港股動力未有減退，下周有望突破２８０００點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股全線創新高，美國財長努欽表示，美中貿易協定將於
明年１月初簽署，目前正處於技術和法律審核階段。恆指今早高開３４點報２７８３４點，不久
即向下，最多倒跌５９點報２７７４０點。之後港股重拾升勢，最高見２７９５９點升１５９點
。不過，聖誕假期臨近，港股反覆向下，手機設備股急挫，午後曾再次出現倒跌。港股尾市收復
失地，最終收報２７８７１，升７０點或升０﹒２５％，主板成交９３４﹒１９億元增加近一成
八。國企指數報１１０３０，升４４點或升０﹒４０％。
　　上證綜合指數報３００４，跌１２點或跌０﹒４０％，深證成分指數報１０２２９，跌６６
點或跌０﹒６５％，兩市成交達５７０５﹒８億元人民幣。
　　
＊中美科技領域互相抗衡，為兩國關係埋藏炸彈＊

　　中美兩國如無意外將在明年初簽署首階段貿易協議，除了逐步取消部分加徵的關稅之外，協
議的涵蓋內容及細節仍未公開。評級機構標普指，中美貿易戰未完全掃除不明朗因素，認為美國
在科技方面對中國的制裁不會因此減少。一旦美國在科技產品供應鍵上圍攻中國企業，其影響將
比起增加關稅更深遠且複雜。
　　該分析預計，明年美國將採取更多非關稅的手法打壓中國的科技發展，為市場製造更大的不
明朗因素。今年１１月，中國社交媒體「抖音」母公司於２０１７年收購美國音樂短片平台
Ｍｕｓｉｃａｌ﹒ｌｙ一事被美國展開國家安全調查；此外，過往一直成為貿易戰磨心的華為，
其首席財務官孟晚舟仍在加拿大被軟禁，亦顯示美國對中國科技發展未敢鬆懈。
　　英國國會新一屆會期昨日（１９日）展開，下議院今日將就「脫歐」協議法案進行二讀及表
決，由於保守黨在大選後取得大多數議席，料議案可以順利獲得通過。該法案同時禁止英國再度
向歐盟尋求延長「脫歐」限期。國會議員將於下月７日至９日進一步辯論法案，並呈交至上議院
審視。英國首相約翰遜表示，新「脫歐」法案令事態更明朗化，並有信心在明年１月底前通過法
案。

＊手機設備及新經濟股續調整，食品股料追落後＊

　　港股今日走勢波動，並繼續受制於２８０００點的心理關口。恆指１４日ＲＳＩ目前維持在
６４水平，ＭＡＣＤ牛差距略為收窄，不過今日尾段再度抽升，加上在陽燭下有成交配合，下周
可望突破２８０００點。部分近月急升的板塊如手機設備股及新經濟股，仍有機會高位調整。農
曆新年臨近，加上人民幣回穩，食品股有追捧，部分績後跑輸大市，在板塊輪動的情況下有機會
追落後。（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言20/12/2019
長策會拆解：私樓供應目標再創新低 需求預算的統計手法過時嗎？
FOCUS20/12/2019
【FOCUS】習主席提澳門「四經驗」 弦外勉港融入「一國」
生財有道20/12/2019
【嚟緊炒D乜】旺旺炒節日因素望8元 線上線下發展業績看高一線
生財有道20/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：今日恒指關鍵27850
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】波音、聖母齊飲泣 令和、歐盟人事新
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花 「金毛雙傑」同陷泥沼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金