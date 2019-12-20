【貿易休戰】加拿大總理杜魯多：美國不應與中國敲定貿易協議

《經濟通通訊社２０日專訊》加拿大總理特魯多周四（１９日）表示，美國不應與中國達成
一項貿易協議，除非協議確保中方釋放兩名正被拘留的加拿大人。不過，特魯多未有指明是中美
第一階段貿易協議，還是更完整的協議。
特魯多強調加拿大一直與美方合作，說服中國釋放商人邁克爾和前外交官康明凱。不過，美
國駐渥太華大使館發言人指，總統特朗普和其他高級官員在與中國政府高層會談時，已經呼籲釋
放兩人。（ａｌ）
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