【華為風波】意大利國會國安委員會籲政府阻止華為參建５Ｇ建設

《經濟通通訊社２０日專訊》意大利國會國家安全委員會呼籲政府採取更多措施，保護國內

５Ｇ網絡不受與中興通訊（００７６３）和華為等公司的侵害，並阻止參與５Ｇ網絡發展。

華為發聲明表示，願意與所有意大利政府合作，並提供所有必要的保證，允許運營商快速部

署５Ｇ網絡。

不過，意大利議會早於１０月通過法例，賦予政府對國內公司與非歐盟提供商之間，提供５

Ｇ技術交易的特殊審查權。（ａｌ）（ｚｚ）

