【脫歐協議】英國脫歐法案將規定過渡期至明年底，解散脫歐事務部

《經濟通通訊社２０日專訊》英國政府表示將立法，允許英國於明年１月３１日脫離歐盟，
並規定實施期限至明年１２月３１日。
法案亦將在英國貫徹歐洲和瑞士公民的權利，並將在愛爾蘭和北愛爾蘭實施新的英國脫歐協
議。英方表示，將需要更多立法來貫徹該國與歐盟的未來關係。
另外，英國政府發表聲明指，在１月３１日退出歐盟的最後期限之後，脫歐事務部將關閉。
（ａｌ）
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