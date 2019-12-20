【國際要聞】英國擬立法打擊俄羅斯、北韓間諜，展開外交政策評估

《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相約翰遜計劃改革安全法，立法打擊俄羅斯、北韓和伊

朗等地的間諜或駭客，當中包括將秘密為外國勢力工作，通過政治干擾或傳播不實信息的行為定

義為非法行為。

英國政府亦在評估對１３５１年《叛國法令》的修訂，讓現代陪審團更容易在現有權力下對

恐怖分子定罪。

另外，約翰遜將主持對英國的安全、國防和外交政策的評估，是冷戰結束以來對英國國際政

策最深入的評估，將升級技術，以戰勝敵對國家、恐怖分子和有犯罪組織，將研究加強與科學家

和太空專家合作。（ａｌ）

