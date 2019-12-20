《台股攻略－馮偉明》台股獲利回吐，失守１２０００點

《台股攻略》台股今日（２０日）指數曾數度重返１２０００點之上，不過尾市台積電及鴻

海回軟，收市失守報１１９５９﹒０８點，跌５９﹒８２點，成交金額為新台幣１６８７﹒１９

億元。

電子權值股大立光收新台幣５０３０元，微跌０﹒５９％，晶圓代工龍頭台積電收新台幣

３２９元，跌１﹒７９％。鴻海收新台幣９１﹒１元，跌１﹒１９％。日月光投控收新台幣

８４﹒６元，升０﹒３６％。金控股整固，國泰金收新台幣４２﹒８元，小升０﹒２３％，富邦

金及中信金無起跌。相反，半導體設備股家登跌停，帆宣跌超過４％，弘塑亦有３％跌幅，京鼎

、辛耘及致茂等同步走弱，其餘較大型的半導體相關個股如ＩＣ封裝的力成、京元電及記憶體的

南亞科等表現弱勢，拖累大市下跌。

台股短線急升，個別股份出現獲利回吐是正常表現，預計１１７００點將有較大支持，長假

期前市場保持觀望態度，調整後有望再試高位。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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