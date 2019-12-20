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即市新聞

20/12/2019 17:08

《台股攻略－馮偉明》台股獲利回吐，失守１２０００點

　　《台股攻略》台股今日（２０日）指數曾數度重返１２０００點之上，不過尾市台積電及鴻
海回軟，收市失守報１１９５９﹒０８點，跌５９﹒８２點，成交金額為新台幣１６８７﹒１９
億元。
　　電子權值股大立光收新台幣５０３０元，微跌０﹒５９％，晶圓代工龍頭台積電收新台幣
３２９元，跌１﹒７９％。鴻海收新台幣９１﹒１元，跌１﹒１９％。日月光投控收新台幣
８４﹒６元，升０﹒３６％。金控股整固，國泰金收新台幣４２﹒８元，小升０﹒２３％，富邦
金及中信金無起跌。相反，半導體設備股家登跌停，帆宣跌超過４％，弘塑亦有３％跌幅，京鼎
、辛耘及致茂等同步走弱，其餘較大型的半導體相關個股如ＩＣ封裝的力成、京元電及記憶體的
南亞科等表現弱勢，拖累大市下跌。
　　台股短線急升，個別股份出現獲利回吐是正常表現，預計１１７００點將有較大支持，長假
期前市場保持觀望態度，調整後有望再試高位。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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