《外企動向》傳Ｆａｃｅｂｏｏｋ近２﹒７億用戶資料外洩

《經濟通通訊社２０日專訊》據《紐約郵報》引述網路安全公司Ｃｏｍｐａｒｉｔｅｃｈ

報道指，逾２﹒６７億個Ｆａｃｅｂｏｏｋ用戶的姓名、電話號碼、用戶號碼已在「暗網」被公

開。

據悉，「暗網」數據庫屬於越南的犯罪組織，並早於本月４日已出現流傳，受影響的大多數

用戶是美國人。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ發聲明表示，正在研究問題，但相信已外洩的資料是公司過去幾年進行安

全保護前獲取的。（ａｌ）

