《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述知情人士指，中國國家主席習近平計劃不會參加
明年１月舉行的世界經濟論壇，不過市場早前憧憬論壇期間會出現中美元首峰會。
據消息指，中方仍打算派首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴明年１月初前往華盛頓簽署
第一階段貿易協議。美國貿易談判代表萊特希澤亦表示，預計自己與劉鶴將在１月初前後簽署協
議。
不過達沃斯論壇結束當日正好是中國的除夕，習近平可能會在春節前走訪城市或城鎮，爭取
人民支持，故市場亦未有解讀為負面消息。（ａｌ）
20/12/2019 16:33
【貿易休戰】傳習近平不出席世界經濟論壇，中美元首峰會憧憬受挫
《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述知情人士指，中國國家主席習近平計劃不會參加
明年１月舉行的世界經濟論壇，不過市場早前憧憬論壇期間會出現中美元首峰會。
據消息指，中方仍打算派首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴明年１月初前往華盛頓簽署
第一階段貿易協議。美國貿易談判代表萊特希澤亦表示，預計自己與劉鶴將在１月初前後簽署協
議。
不過達沃斯論壇結束當日正好是中國的除夕，習近平可能會在春節前走訪城市或城鎮，爭取
人民支持，故市場亦未有解讀為負面消息。（ａｌ）
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