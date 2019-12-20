《窩輪豪情－梁業豪》三年期外匯基金債券期貨

《窩輪豪情》香港交易所提供的利率及定息產品中，除港元利率期貨外，還有三年期外匯基

金債券期貨。外匯基金債券為香港特別行政區政府根據《外匯基金條例》（香港法例第６６章）

，為外匯基金發行的港元債務證券，為香港金融管理局調整貨幣政策的工具之一，亦有助港元債

券市場設定基準孳息曲線。外匯基金債券期貨以票息６％的三年期名義外匯基金債券作基準，並

按合約價值的百分率報價，計至少數點後兩個位。每張合約價值為１００萬元，最低價格波幅則

為合約價值的０﹒０１％，即１００元。此外，外匯基金債券的孳息跟其期貨價格成反比，外匯

基金債券的孳息下跌時，其期貨價格將上升；反之亦然。

為了增加市場流通量，外匯基金債券期貨的買賣採用莊家制。註冊交易商會按合約規定，提

供指定數量的買盤和沽盤，而買入價和賣出價間的差距將不會超過指定差價。外匯基金債券期貨

採用交易所的ＨＫＡＴＳ電子交易系統進行買賣。所有買賣盤均會按價格及時間的先後次序執行

對盤，而買入價、賣出價與成交價會即時發放，令價格與市場透明度得以達到最高水平。合約到

期時，任何於該合約期滿月份的未平倉合約將被轉為買賣雙方之間，以實物交收的外匯基金債券

交易。賣方有權向買方交付距離到期時間尚餘２﹒５年至３﹒５年的外匯基金債券，而外匯基金

債券的實物交收會於最後結算日進行。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

