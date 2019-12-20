《談國論企－黎偉成》穩地價穩房價促樓市穩健發展

《談國論企》中央經濟工作會議指出要採取穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，

目的是要「促進房地產市場平穩健康發展」，更是作為在「保民生」的其中十分重要的政策性舉

措。會議更要「確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善」。



＊全面落實因城施策的做法合理有效＊



會議確定的２０２０年的六個重點工作中，第三個重點，為「保民生」，惹人注目的是當然

是居住與房地產問題，特別是（一）所「堅持房子是用來住的、不是用來炒的」定位，成為十分

突顯的政策性基調。此策甚為對勁，乃實施三數年便迅速壓抑房地產市場許許多多長期存在劣況

，特別是基本止住「有樓無人住」和「有人無樓住」的不正常、不正當、不合理現象，皆因炒賣

惡風明顯收歛。正因為房地產市場的供求關係，初步達致「用來住的、不是用來炒的」預期成效

，故中央也就（Ｉ）更為放手地「全面落實因城施策」，因中國幅員遼闊、人口眾多，政府在無

急切必要的情況底下，很有需要放權到地方政府按實際情況作具體言微的政策性調整，「因城施

策」是按照當地的以住宅為主的房地產市況而作出的政策，可以直接到位、到點，尤其是各城之

況有同存異。

尤其是省市等地方政府近年在中央政府大力支持底下，所發行的地方政府債券融資取得預期

良性成效，毋須如昔地依靠「賣地」等房地產收益作為開支的主要收入來源，乃「因地施政」的

最好政策支持力量。

在力抑炒風的同時，中央更相當重視（ＩＩ）最近多年以來一直實施的「促進房地產市場平

穩健康發展」政策，即：力求房地產的發展，保持「平穩」、「健康」的基調，促使房地產開發

商願意甚至樂於投資，始能夠確保商品住宅房的有合理足夠的供應，滿足居民的住房需求，甚至

改善居住的環境。

從國家統計局所發布的數字顯示，境內的商品住宅的待售面積、竣工面績在過去多個月一直

保持減少的態勢，只是減幅不斷有所收窄，而住宅房地產的開發投資則保持雙位數的增長，使新

開工面積明顯增加，相信會有助緩和市場供應持續縮減可能衍生的負面影響和壓力。

另一個十分重大的房屋政策，是（二）要「加大城市困難群眾住房保障工作，大力發展租賃

住房」，其中「租賃住房」，是政府近年積極鼓勵和推動的房屋新策，力求改變居民一定要買樓

才可以的居住思維，先租賃房子，使開支受控的同時，還能夠把餘錢儲蓄下來，財政能力的不斷

提升，可以作為買樓的首期，先租後置業計劃便水到渠成。尤其是中央一直堅持「房子是用來住

的、不是用來炒的」的政策，維持不變，便會使準置業者不同擔心儲蓄的速度可能遠不及樓價上

升的速度，形成愈來愈難買樓的劣象日益惡化。相信政府會加大建設對租賃性質的住房，作為解

決城市困難群眾住房都的其中一個必要做法，亦鼓勵房地產開發商建設商業性質的優質租賃住宅

，滿足不同層面居住需求。



＊大力發展租賃住房有利穩步置業＊



只要穩定有序地處理和解決好居民各種各樣的住房需要，就更為有效地能夠達致第三條重點

工作要求的「確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善」的重大目標。保民生的工

作，還有是（三）要「穩定就業總量，改善就業結構，提升就業質量」，有就業，才能夠使居民

的生活有效的得到保障，使「要加快補齊民生短板」，和「有效解決進城務工人貝子女上學難問

題」等，都能夠行之有效。

至於（四）要兜住基本生活底線，確保養老金按時足額發放，加快推進養老保險全國統籌，

同樣是十分重要的保民生的環節。尤其是老有所依，為人民劃上一個完成的句號。

（《論中共中央經濟工作會議》，之三）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

