  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 09:30

《異動股》領展漲近１％，大和指其澳洲寫字樓交易風險低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》領展房產基金（００８２３）升０﹒６３％，報７９﹒４元，
盤中高見７９﹒６元；成交約２５萬股，涉資２００９萬元。
　　領展公布，將向Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ所管理的若干基金購入澳洲悉尼物業，涉資約
６﹒８３億澳元（折合約３６﹒７億港元），為領展首次在香港及中國以外的收購。
　　大和指，公司對澳洲寫字樓的收購交易，回報合理、風險低，近期的回調提供了買入領展的
好機會。該行將領展的評級由「增持」上調至「買進」，目標價由９７元微升至９７﹒６元，對
應有２４％的潛在升幅。
　　現時，恆生指數報２７８３４，升３４點或升０﹒１２％，主板成交１８﹒２３億元。國企
指數報１０９８３，跌２點或跌０﹒０２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　越秀信託（００４０５）　　　５﹒２９元　　　無升跌
　　陽光基金（００４３５）　　　４﹒９７元　　　升０﹒２０％
　　睿富基金（００６２５）　　　４﹒３５元　　　無升跌
　　置富信託（００７７８）　　　８﹒９０元　　　跌０﹒１１％
　　泓富信託（００８０８）　　　２﹒９７元　　　升０﹒３４％
　　開元信託（０１２７５）　　　１﹒５２元　　　無升跌
　　春泉信託（０１４２６）　　　３﹒２４元　　　無升跌
　　富豪信託（０１８８１）　　　１﹒９７元　　　無升跌
　　冠君信託（０２７７８）　　　４﹒９９元　　　跌０﹒８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態20/12/2019
特朗普：不憂彈劾 民主黨政治自殺
生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年 降準降息可期
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系 民企違約率料續升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金