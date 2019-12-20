《異動股》領展漲近１％，大和指其澳洲寫字樓交易風險低

《經濟通通訊社２０日專訊》領展房產基金（００８２３）升０﹒６３％，報７９﹒４元，

盤中高見７９﹒６元；成交約２５萬股，涉資２００９萬元。

領展公布，將向Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ所管理的若干基金購入澳洲悉尼物業，涉資約

６﹒８３億澳元（折合約３６﹒７億港元），為領展首次在香港及中國以外的收購。

大和指，公司對澳洲寫字樓的收購交易，回報合理、風險低，近期的回調提供了買入領展的

好機會。該行將領展的評級由「增持」上調至「買進」，目標價由９７元微升至９７﹒６元，對

應有２４％的潛在升幅。

現時，恆生指數報２７８３４，升３４點或升０﹒１２％，主板成交１８﹒２３億元。國企

指數報１０９８３，跌２點或跌０﹒０２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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越秀信託（００４０５） ５﹒２９元 無升跌

陽光基金（００４３５） ４﹒９７元 升０﹒２０％

睿富基金（００６２５） ４﹒３５元 無升跌

置富信託（００７７８） ８﹒９０元 跌０﹒１１％

泓富信託（００８０８） ２﹒９７元 升０﹒３４％

開元信託（０１２７５） １﹒５２元 無升跌

春泉信託（０１４２６） ３﹒２４元 無升跌

富豪信託（０１８８１） １﹒９７元 無升跌

冠君信託（０２７７８） ４﹒９９元 跌０﹒８％

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（ｊｔ）

