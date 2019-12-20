《中資異動》富力地產（２７７７）跌近４％，發新股籌逾３７億元

《經濟通通訊社２０日專訊》富力地產（０２７７７）現價跌３﹒６６％，報１４﹒２元，

盤中低見１４﹒１２元；成交約９４８萬股，涉資１﹒３６億元。

該公司公布，以每股１３﹒６８元配售２﹒７３億股，集資約３７﹒３５億元。

該集團指，每股配售價較停牌收報１４﹒７４元折讓約７﹒１９％，該批新股佔擴大後的Ｈ

股總數及股份總數約２１﹒１９％及７﹒８１％，預期配售予不少於６名獨立投資者，且預期不

會有投資者將成為主要股東。

該集團擬把配售所得款項淨額用於償還境外債務融資，但不會用於償還用作住宅開發建設的

借款。該集團認為配售將有助於減少對債務融資的依賴及優化資本結構。至於董事長李思廉持股

將攤薄至約３０﹒９９％股權。

現時，恆生指數報２７７８９點，跌１０點或跌０﹒０４％，主板成交４２﹒９９億元。國

企指數報１０９７９點，跌６點或跌０﹒０６％。

上證綜合指數報３０１９點，升２點或升０﹒０７％，成交１１４﹒８４億元人民幣。深證

成份指數報１０３１３點，升１６點或升０﹒１６％，成交２１２﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬科企業（０２２０２） ３２﹒９５元 升２﹒１７％

中海外 （００６８８） ２９﹒２５元 升０﹒８６％

龍光地產（０３３８０） １２﹒６６元 升０﹒６４％

融信中國（０３３０１） １０﹒３６元 升０﹒５８％

華潤置地（０１１０９） ３６﹒８５元 升０﹒５５％

時代中國（０１２３３） １５﹒１２元 升０﹒５３％

新城發展（０１０３０） ９﹒１０元 升０﹒４４％

中國奧園（０３８８３） １２﹒１０元 無升跌

綠城中國（０３９００） ８﹒６８元 無升跌

富力地產（０２７７７） １４﹒２０元 跌３﹒６６％

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（ｋｓ）

