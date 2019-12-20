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20/12/2019 09:51

《異動股》阿里巴巴彈近１％創上市新高，支付寶市場份額穩居首位

　　《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升０﹒６８％，報２０６﹒２元
，盤中高見２０７﹒２元，創上市新高；成交約１３８萬股，涉資２﹒８４億元，主動買盤達七
成。
　　以現價計，若投資者仍持有該股，每手１００股，不計手續費賺３０２０元。阿里招股價為
１７６元。
　　第三方數據機構易觀最新發布的報告顯示，支付寶三季度在中國移動支付市場份額中穩居首
位，已經連續三個季度實現快速增長。
　　報告顯示，今年三季度，中國第三方支付移動支付市場交易規模達５１﹒８９萬億人民幣，
環比升５﹒６８％。其中，支付寶的市場份額為５３﹒８％，第二名是騰訊的財付通，市場份額
為３９﹒９％。從增速上看，兩者均保持穩定增長，但支付寶增速更快。
　　現時，恆生指數報２７８１３，升１３點或升０﹒０５％，主板成交１０１﹒１５億元。國
企指數報１０９９８，升１２點或升０﹒１１％。
　　上證綜合指數報３０２２，升５點或升０﹒１９％，成交３６４﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１０３２０，升２４點或升０﹒２３％，成交６４３﹒２２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團　（００７７２）　　　３４﹒１０元　　　升３﹒１８％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１２﹒５０元　　　升０﹒３２％
　　創夢天地　（０１１１９）　　　　４﹒４４元　　　升１﹒１４％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　１﹒４９元　　　跌０﹒６７％
　　小米集團　（０１８１０）　　　１０﹒４４元　　　升０﹒７７％

　　平安好醫生（０１８３３）　　　５５﹒０５元　　　升０﹒２７％
　　美團點評　（０３６９０）　　１０３﹒００元　　　跌０﹒４８％
　　映客　　　（０３７００）　　　　１﹒０４元　　　升０﹒９７％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　２９﹒２５元　　　升１﹒９２％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２０６﹒２０元　　　升０﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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