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即市新聞

20/12/2019 14:02

《異動股》舜宇（０２３８２）挫近４％穿十天線，失守１４０元關

　　《經濟通通訊社２０日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌３﹒６８％，報１３８﹒６元
，暫連跌四日累挫逾５％，盤中低見１３８﹒１元，穿十天線（約元１４１﹒８３），同時亦是
表現最差藍籌；成交約４６９萬股，涉資６﹒６０億元，主動沽盤４６％。
　　其他手機設備股亦普遍走低，瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒１４％，報６５﹒２５元；華
顯光電（００３３４）挫４﹒７６％，報０﹒６元。
　　現時，恆生指數報２７８７８，升７８點或升０﹒２８％，主板成交４６１﹒０３億元。國
企指數報１１０４２，升５６點或升０﹒５２％。
　　上證綜合指數報３０１４，跌２點，成交１６４３﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０２７６，跌１９點或跌０﹒１９％，成交２５６２﹒５８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１５﹒４４元　　　跌１﹒５３％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒６０元　　　跌４﹒７６％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒８０元　　　升５﹒２６％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒１５元　　　升２﹒６８％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒７７元　　　跌１﹒１２％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　１２﹒９８元　　　跌３﹒１３％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒５１元　　　無升跌
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　６５﹒２５元　　　跌１﹒１４％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　２﹒６２元　　　跌０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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