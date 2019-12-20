【駐京專電】證券法修訂草案四次審議稿：大幅度提高證券違法成本

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》全國人大常委會法制工作委員會立法規劃

室主任岳仲明表示，證券法修訂草案四次審議稿主要內容為：修改工作堅持市場化、法治化的改

革方向；突出強調投資者權益保護，特別是中小投資者權益保護這一主線；堅持問題導向，立足

證券市場實際。從改革證券發行制度、規範證券交易行為、強化信息披露要求、加大投資者保護

力度、健全多層次資本市場體系、大幅度提高證券違法成本等方面對修訂草案進行修改完善。

