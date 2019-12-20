  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 12:24

【駐京專電】證券法修訂草案四次審議稿：大幅度提高證券違法成本

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》全國人大常委會法制工作委員會立法規劃
室主任岳仲明表示，證券法修訂草案四次審議稿主要內容為：修改工作堅持市場化、法治化的改
革方向；突出強調投資者權益保護，特別是中小投資者權益保護這一主線；堅持問題導向，立足
證券市場實際。從改革證券發行制度、規範證券交易行為、強化信息披露要求、加大投資者保護
力度、健全多層次資本市場體系、大幅度提高證券違法成本等方面對修訂草案進行修改完善。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道20/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：今日恒指關鍵27850
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花 「金毛雙傑」同陷泥沼
國際動態20/12/2019
特朗普：不憂彈劾 民主黨政治自殺
生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金