《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》全國人大常委會法制工作委員會立法規劃
室主任岳仲明表示，證券法修訂草案四次審議稿主要內容為：修改工作堅持市場化、法治化的改
革方向；突出強調投資者權益保護，特別是中小投資者權益保護這一主線；堅持問題導向，立足
證券市場實際。從改革證券發行制度、規範證券交易行為、強化信息披露要求、加大投資者保護
力度、健全多層次資本市場體系、大幅度提高證券違法成本等方面對修訂草案進行修改完善。
20/12/2019 12:24
【駐京專電】證券法修訂草案四次審議稿：大幅度提高證券違法成本
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》全國人大常委會法制工作委員會立法規劃
室主任岳仲明表示，證券法修訂草案四次審議稿主要內容為：修改工作堅持市場化、法治化的改
革方向；突出強調投資者權益保護，特別是中小投資者權益保護這一主線；堅持問題導向，立足
證券市場實際。從改革證券發行制度、規範證券交易行為、強化信息披露要求、加大投資者保護
力度、健全多層次資本市場體系、大幅度提高證券違法成本等方面對修訂草案進行修改完善。
|生財有道20/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：今日恒指關鍵27850
|剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花 「金毛雙傑」同陷泥沼
|國際動態20/12/2019
特朗普：不憂彈劾 民主黨政治自殺
|生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
|FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
|生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰