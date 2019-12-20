【駐京專電】中證監修改非上市公眾公司信息披露管理辦法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中證監公眾公司部主任周貴華在例行表示

，為穩步推進新三板改革，證監會發布關於修改非上市公眾公司信息披露管理辦法，發布即日起

生效。

引入向不特定合格投資者實行保薦承銷制度；優化定向發行制度，放開掛牌公司發行數量；

優化公開轉讓和發行的審核機制；創新監管方式，確定差異化的信息披露原則。

