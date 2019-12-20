【駐京專電】中證監：新三板創新層公司要設立董事會秘書

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中證監公眾公司部主任周貴華在例行發布

會表示，新三板針對不同層次企業進行差異化的信息披露：一是披露形式方面，精選層要披露年

報、季報、業績預告、快報等，新三板創新層公司不強制披露季報；二是披露內容方面，精選層

要披露重大風險信息等；三是信息披露管理方面，新三板創新層公司要設立董事會秘書，並且要

設立專門的部門協助董事會秘書進行信息披露的工作。證監會行政監管與股轉公司自律監管相協

調。證監會和股轉公司將陸續推出配套規則。



＊發行制度創新，五方面提升公司質量＊



關於修改非上市公眾公司信息披露管理辦法在發行制度方面有所創新，主要包括：向不特定

合格投資者增加發行方式，可從競價、定價、詢價三種方式進行選擇，有效促進投融資對接；調

整發行審核機制，主要關注全國股轉公司的審查內容有無遺漏，避免二次審查，這有利於中小企

業融資發展。

周貴華表示，提高新三板掛牌公司質量方面，主要從以下幾個方面進一步加強。一要強化掛

公司的主體責任，提升公司規範治理水平，提高信息披露質量，特別是財務的信披質量；二要督

促中介機構當好資本市場的守門人，在財務審計方面要嚴格把關；三要持續加強掛牌公司的監管

，提高對掛牌公司違法違規線索的發現能力；四是加大對違法違規的查處力度；五要加強社會監

督。

