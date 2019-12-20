【駐滬專電】盛松成：上海已具備高標準建成國際金融中心的條件

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長盛

松成昨日（１９日）在「２０１９上海金融研究重點課題成果發布會」上公布１４個上海金融研

究重點課題成果。課題成果總體顯示，上海已具備高標準基本建成國際金融中心的條件，但在一

些方面還需要抓緊時間「補短板」。



＊對人民幣金融計價職能的培育進展稍顯緩慢＊



其中，《上海高標準基本建成國際金融中心研究》報告指出，上海競爭力次於倫敦、紐約、

香港，與新加坡、東京相當，已高標準基本建成國際金融中心。但報告分析指，上海國際金融中

心的國際化程度還有待進一步提高；集聚的國際化金融人才還不夠；國際話語權相對有限；自貿

區對人民幣金融計價職能的培育進展稍顯緩慢。因此要進一步提升上海國際金融中心的競爭力，

可以從豐富人民幣金融衍生產品、推進國際金融基礎設施建設等方面進行推進。

《上海金融市場國際化路徑研究》指出，從長期來看，上海金融市場需要循序漸進地逐步開

放，先間接投資後直接投資、先股票市場後債券市場、先機構投資後個人投資；逐步開放資本帳

戶；讓匯率水平在更大程度上由市場因素來決定，並保持人民幣的匯率在合理均衡水平上基本穩

定。從短期來看，需要修訂相關法律，加大違法行為的懲罰力度，取消罰款上限，對上市公司、

投資者、中介結構的懲罰力度要對等；建立嚴肅的退市制度；打破剛性兌付，改善債券市場結構

；統一監管標準；提高評級系統的可信度；豐富外匯市場參與主體；增加風險管理手段；在更多

期貨品種中引入外國投資者；可在臨港新片區進行壓力測試。

此外，《「十四五」時期上海國際金融中心建設與上海經濟、貿易、航運及科創中心聯動發

展的基本思路》課題建議，提升航運保險在航運業的比重、吸引航運企業在上證所上市、上期所

推出航運指數期貨；在國際金融與國際科創聯動方面，可以從明確研發費用作為科創板上市的制

度激勵、培育傳統銀行為科創企業服務、引導風險投資公司的科創投資三方面著手推進。

