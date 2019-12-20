  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 12:24

【駐滬專電】張永濤：黃金期權上市將提升黃金行業的國際影響力

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》黃金期權今日在上期所掛牌上市。中國黃
金協會副會長張永濤在上市儀式上表示，黃金期權的推出是對中國黃金市場品種體系的有力補充
，有助於進一步提高國內黃金企業的風險管理能力，提升整個黃金行業的市場競爭力和國際影響
力。
　　黃金期權的標的物是黃金期貨合約，即投資者行權或履約後獲得的是黃金期貨合約。
　　數據顯示，今年１至１１月，上期所全部黃金品種累計成交量８﹒５５萬噸，同比增
１９３﹒６１％；成交額２７﹒６４萬億元，同比增２４７﹒１３％。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道20/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：今日恒指關鍵27850
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花 「金毛雙傑」同陷泥沼
國際動態20/12/2019
特朗普：不憂彈劾 民主黨政治自殺
生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金