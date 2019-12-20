《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》黃金期權今日在上期所掛牌上市。中國黃
金協會副會長張永濤在上市儀式上表示，黃金期權的推出是對中國黃金市場品種體系的有力補充
，有助於進一步提高國內黃金企業的風險管理能力，提升整個黃金行業的市場競爭力和國際影響
力。
黃金期權的標的物是黃金期貨合約，即投資者行權或履約後獲得的是黃金期貨合約。
數據顯示，今年１至１１月，上期所全部黃金品種累計成交量８﹒５５萬噸，同比增
１９３﹒６１％；成交額２７﹒６４萬億元，同比增２４７﹒１３％。
20/12/2019 12:24
【駐滬專電】張永濤：黃金期權上市將提升黃金行業的國際影響力
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》黃金期權今日在上期所掛牌上市。中國黃
金協會副會長張永濤在上市儀式上表示，黃金期權的推出是對中國黃金市場品種體系的有力補充
，有助於進一步提高國內黃金企業的風險管理能力，提升整個黃金行業的市場競爭力和國際影響
力。
黃金期權的標的物是黃金期貨合約，即投資者行權或履約後獲得的是黃金期貨合約。
數據顯示，今年１至１１月，上期所全部黃金品種累計成交量８﹒５５萬噸，同比增
１９３﹒６１％；成交額２７﹒６４萬億元，同比增２４７﹒１３％。
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