【駐滬專電】姜岩：上期所將優化黃金期貨和期權制度

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》黃金期權今日在上期所掛牌上市。上期所

理事長姜岩在上市儀式上致詞指，上市黃金期權將進一步滿足實體企業多元化風險管理需求，完

善黃金期貨市場投資者結構和黃金價格形成機制。

下一步，上期所還將以市場需求為導向，在黃金期貨和期權的交易、結算、交割等方面，從

法律制度、業務規則、操作流程、技術系統等多個層面進行優化，努力提升黃金期貨和期權市場

運行的質量和效率。

