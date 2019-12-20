《午市前瞻》港股欠催化劑短期難望再大幅上升，２８３００料受阻

《經濟通通訊社２０日專訊》美國財長努欽表示，美中將於明年１月初簽署第一階段貿易協

議，美股隔晚（１９日）重拾升勢破頂。港股今早跟隨外圍輕微高開３４點，未幾曾一度最多倒

跌５９點，低見２７７４０點。然而，隨著本地地產及收租股回勇，加上中移動（００９４１）

上月客量數據造好，刺激中資電訊股反彈，內銀股亦見有資金流入，港股即重拾升勢，半日最多

反彈１５９點，高見２７９５９點，最終半日收報２７９０２點，升１０２點或０﹒３７％。主

板成交３７８﹒７１億元。國指半日收報１１０４４點，漲５９點或０﹒５４％。

Ａ股方面，上證綜指半日收升５點或０﹒１９％，報３０２２點。深成指收漲４點或

０﹒０４％，報１０３００點。兩市成交合共３３４４億人幣。



＊領展獲大和唱好飆逾３％，恆地長實走高１％＊



領展（００８２３）公布，將向貝萊德所管理的若干基金購入澳洲悉尼物業，涉資約６﹒８

３億澳元（折合約３６﹒７億港元）。大和唱好該交易，認為回報合理、風險低，近期的回調提

供了買入機會，將領展的評級由「增持」上調至「買進」，目標價由９７元微升至９７﹒６元。

領展半日急升３﹒３６％，報８１﹒５５元，為表現最好藍籌。其他收租股方面，恆隆地產

（００１０１）漲１﹒６９％，報１６﹒９元。九置（０１９９７）走高３﹒２４％，報

４６﹒１５元。太古地產（０１９７２）揚１﹒７９％，報２５﹒６０元。希慎（０００１４）

升３﹒２０％，報３０﹒６０元。

本地地產股亦見回勇，恆地（０００１２）揚１﹒０６％，報３８﹒２５元。新地

（０００１６）升０﹒８６％，報１１８﹒０元。新世界（０００１７）漲１﹒５４％，報

１０﹒５６元。信置（０００８３）走高０﹒５３％，報１１﹒３６元。長實（０１１１３）漲

１﹒０２％，報５４﹒５５元。嘉里建設（００６８３）揚１﹒２１％，報２５﹒１０元。

人行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒１５％，５年期以上貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）為４﹒８％，按月維持不變，符合市場預期。內房股受寬鬆氣氛利好，萬科

（０２２０２）升３﹒５７％，報３３﹒４元，為半日表現最好國指股。中海外（００６８８）

漲１﹒７２％，報２９﹒５元。碧桂園（０２００７）揚１﹒５１％，報１２﹒１２元。潤地（

０１１０９）走高１﹒９１％，報３７﹒３５元。融創（０１９１８）揚２﹒６３％，報

４４﹒８元。富力地產（０２７７７）發新股籌逾３７億元，今日復牌，半日升０﹒２７％，報

１４﹒７８元。



＊中移動上月客戶量急漲，潤燃跌幅最大國指股＊



中移動（００９４１）公布，上月上客量淨增客戶２９５﹒５萬戶，較１０月份的１５６萬

戶，按月增加８９﹒４２％，半日急升２﹒７２％，報６４﹒１５元。中電信（００７２８）揚

２﹒２７％，報３﹒１５元。中聯通（００７６２）漲３﹒２９％，報７﹒２３元。中興通訊（

００７６３）軟０﹒４３％，報２３﹒１元。中鐵塔（００７８８）跌０﹒５８％，報

１﹒７２元。長飛光纖（０６８６９）升０﹒８８％，報１３﹒８４元。

部分手機設備股連日回吐，舜宇（０２３８２）跌２﹒４３％，報１４０﹒４元，為半日表

現最差藍籌。瑞聲（０２０１８）無升跌，報６６元。丘鈦（０１４７８）走低１﹒６４％，報

１３﹒１８元。比亞迪電子（００２８５）軟１﹒２８％，報１５﹒４８元。通達

（００６９８）急升５﹒２６％，報０﹒８元。信利（００７３２）漲２﹒６８％，報１﹒１５

元。高偉電子（０１４１５）走高１﹒６８％，報１﹒８２元。

燃氣股逆市受壓，潤燃（０１１９３）挫１﹒５３％，報４１﹒８５元，為跌幅最大國指股

。港華燃氣（０１０８３）走低１﹒９３％，報５﹒５９元。中燃（００３８４）升

１﹒５７％，報２９﹒０５元。新奧能源（０２６８８）揚０﹒９６％，報８４﹒１５元。北控

（００３９２）走高０﹒８５％，報３５﹒５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒３２％，報３７４﹒４元。匯控（００００５）跌

０﹒０８％，報６０﹒７５元。港交所（００３８８）無升跌，報２５５元。建行

（００９３９）升０﹒３％，報６﹒６６元。友邦（０１２９９）走低０﹒０６％，報８０﹒１

元。

環康集團（０８１６９）乾升１５７﹒６１％，報０﹒２３７元，為升幅最大個股。基地錦

標集團（０８４６０）挫２５﹒６％，報０﹒１８６元，為跌幅最大個股。



＊麥嘉嘉：中資電訊股資金追落後，聯通上望７﹒５元＊



美國再破頂，港股今日升逾１００點，直逼兩萬八關。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《

經濟通通訊社》表示，自上周三（１１日）以來，恆指已升近１３００點，若要再炒上，需要更

多利好消息，但現時未見有太多催化劑，因此相信短期內無太大上升空間，料在２７３００點（

近十天線）至２８３００點之間波動。

個股方面，中國工信部發布最新數據，１１月三大電訊商移動電話用戶總數達１６億戶，同

比增長２﹒７％，較上年末淨增３４８６萬戶。中移動早市曾升約３％見６４﹒３元一個月高位

，聯通半日亦漲逾３％收７﹒２３元。麥嘉嘉認為，三大中資電訊商估值不高，所以現時入市的

資金多為追落後，她較看好聯通，料可上望７﹒５元（近五十天線）水平。（ｎｓ、ｔｔ）

