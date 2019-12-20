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20/12/2019 18:06

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒７億人幣，買工行建行沽舜宇瑞聲

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國財長努欽指中美將於明年１月初簽署首貿易協議，美股隔
晚（１９日）重拾升勢破頂。港股周五（２０日）跟隨外圍輕微高開３４點。其後，隨本地地產
及重新獲多間大行唱好的領展（００８２３）等收租股回勇，加上中移動（００９４１）上月客
量數據造好，刺激中資電訊股反彈，港股隨即反彈，半日最多回升１５９點，高見２７９５９點
。午後，早前已累積大量升幅的手機設備股沽壓加劇，令港股升幅收窄，最終全日收報
２７８７１點，升７０點或升０﹒２５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒７億元人民幣減少約２６％。北水淨買入最多的個股依
次是工行（０１３９８）、建行（００９３９）、中移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是
舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）、波司登（０３９９８）。
　　主板成交９３４﹒１９億元增１７﹒９％，其中港股通成交１０３﹒６億元，佔總成交
１１﹒１％。

＊中移動客量大增，獲北水力買＊

　　內銀股續炒內地放水預期，全日仍為北水投資首選，工行為最多淨買入的個股，金額達２億
元。工行收升０﹒３４％，報５﹒９８元。
　　中移動上月上客量淨增客戶２９５﹒５萬戶，按月增加８９﹒４２％，全日造好收報
６３﹒９５元，漲２﹒４％。北水力撐中移動，同時淨買入１﹒６億元。
　　手機設備股急回吐，舜宇急挫３﹒６８％，報１３８﹒６元，失守１４０元關兼為跌幅最多
藍籌。北水趁高獲利，淨沽出２﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．０３　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．００　
　　中國移動（００９４１）　　　　　　１．６５　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．５４　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　１．２９　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－２．８６　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　－０．６８　
　　波司登　（０３９９８）　　　　　－０．５７　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－０．０４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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