【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒７億人幣，買工行建行沽舜宇瑞聲

《經濟通通訊社２０日專訊》美國財長努欽指中美將於明年１月初簽署首貿易協議，美股隔
晚（１９日）重拾升勢破頂。港股周五（２０日）跟隨外圍輕微高開３４點。其後，隨本地地產
及重新獲多間大行唱好的領展（００８２３）等收租股回勇，加上中移動（００９４１）上月客
量數據造好，刺激中資電訊股反彈，港股隨即反彈，半日最多回升１５９點，高見２７９５９點
。午後，早前已累積大量升幅的手機設備股沽壓加劇，令港股升幅收窄，最終全日收報
２７８７１點，升７０點或升０﹒２５％。
按額度計算，北水全日淨流入１８﹒７億元人民幣減少約２６％。北水淨買入最多的個股依
次是工行（０１３９８）、建行（００９３９）、中移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是
舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）、波司登（０３９９８）。
主板成交９３４﹒１９億元增１７﹒９％，其中港股通成交１０３﹒６億元，佔總成交
１１﹒１％。
＊中移動客量大增，獲北水力買＊
內銀股續炒內地放水預期，全日仍為北水投資首選，工行為最多淨買入的個股，金額達２億
元。工行收升０﹒３４％，報５﹒９８元。
中移動上月上客量淨增客戶２９５﹒５萬戶，按月增加８９﹒４２％，全日造好收報
６３﹒９５元，漲２﹒４％。北水力撐中移動，同時淨買入１﹒６億元。
手機設備股急回吐，舜宇急挫３﹒６８％，報１３８﹒６元，失守１４０元關兼為跌幅最多
藍籌。北水趁高獲利，淨沽出２﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
工商銀行（０１３９８） ２．０３
建設銀行（００９３９） ２．００
中國移動（００９４１） １．６５
小米集團（０１８１０） １．５４
中國銀行（０３９８８） １．２９
淨沽出最多港股：
舜宇光學（０２３８２） －２．８６
瑞聲科技（０２０１８） －０．６８
波司登 （０３９９８） －０．５７
騰訊控股（００７００） －０．０４
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（ｊｔ）