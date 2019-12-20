【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒７億人幣，買工行建行沽舜宇瑞聲

《經濟通通訊社２０日專訊》美國財長努欽指中美將於明年１月初簽署首貿易協議，美股隔

晚（１９日）重拾升勢破頂。港股周五（２０日）跟隨外圍輕微高開３４點。其後，隨本地地產

及重新獲多間大行唱好的領展（００８２３）等收租股回勇，加上中移動（００９４１）上月客

量數據造好，刺激中資電訊股反彈，港股隨即反彈，半日最多回升１５９點，高見２７９５９點

。午後，早前已累積大量升幅的手機設備股沽壓加劇，令港股升幅收窄，最終全日收報

２７８７１點，升７０點或升０﹒２５％。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒７億元人民幣減少約２６％。北水淨買入最多的個股依

次是工行（０１３９８）、建行（００９３９）、中移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是

舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）、波司登（０３９９８）。

主板成交９３４﹒１９億元增１７﹒９％，其中港股通成交１０３﹒６億元，佔總成交

１１﹒１％。



＊中移動客量大增，獲北水力買＊



內銀股續炒內地放水預期，全日仍為北水投資首選，工行為最多淨買入的個股，金額達２億

元。工行收升０﹒３４％，報５﹒９８元。

中移動上月上客量淨增客戶２９５﹒５萬戶，按月增加８９﹒４２％，全日造好收報

６３﹒９５元，漲２﹒４％。北水力撐中移動，同時淨買入１﹒６億元。

手機設備股急回吐，舜宇急挫３﹒６８％，報１３８﹒６元，失守１４０元關兼為跌幅最多

藍籌。北水趁高獲利，淨沽出２﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

工商銀行（０１３９８） ２．０３

建設銀行（００９３９） ２．００

中國移動（００９４１） １．６５

小米集團（０１８１０） １．５４

中國銀行（０３９８８） １．２９



淨沽出最多港股：

舜宇光學（０２３８２） －２．８６

瑞聲科技（０２０１８） －０．６８

波司登 （０３９９８） －０．５７

騰訊控股（００７００） －０．０４

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（ｊｔ）

