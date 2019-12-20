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即市新聞

20/12/2019 16:05

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒２９５０╱１﹒３０００應可博反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４０　　　１０９﹒２６　　　１０９﹒２７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１２０　　　１﹒１１１４　　　１﹒１１１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２９　　　１﹒３００７　　　１﹒３０１９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７９４　　　０﹒９７８２　　　０﹒９７９４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８０７５　　　７﹒７９２７　　　７﹒７９６８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國參議院先後通過兩項開支法案，聯邦政府周六（２１日）應可避免局部停
運。另一方面，美國上周首次申領失業救濟人數２３﹒４萬人，略高於預測。１１月二手樓銷售
按月挫１﹒７％，年率增長速度創５個月低。另外，第三季經常帳赤字收窄至１２４１億美元，
按季跌０﹒９％，不過仍高於預期。美匯變化不大。
　　英倫銀行於議息會議後，決定維持指標利率及所有貨幣政策不變。７名貨幣政策委員贊成維
持利率不變，其餘２名則連續第二個月傾向減息，主要擔憂就業市場轉差。央行聲明指，中美貿
易爭端緩和，正為環球經濟前景提供額外支援。不過，若環球經濟未能回穩，或脫歐不確定性持
續，或需要加強貨幣政策以支撐經濟。此外，央行將英國第四季按季增長預測由０﹒２％下調至
０﹒１％。由於能源價格及水費下跌，央行預期到明年春季當地通脹將回落至約１﹒２５％，低
於２％的央行目標。
　　英鎊初步支持位於５０天線的１﹒２９５０，投資者憂慮英國脫歐仍存有隱憂，加上英倫銀
行未有收緊貨幣政策的意向，令英鎊仍然受壓，但１﹒２９５０╱１﹒３０００應可博反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒３２２０　　　１﹒２９４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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