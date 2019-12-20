《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒２９５０╱１﹒３０００應可博反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒４０ １０９﹒２６ １０９﹒２７

歐元╱美元 １﹒１１２０ １﹒１１１４ １﹒１１１７

英鎊╱美元 １﹒３０２９ １﹒３００７ １﹒３０１９

美元╱瑞郎 ０﹒９７９４ ０﹒９７８２ ０﹒９７９４

美元╱港元 ７﹒８０７５ ７﹒７９２７ ７﹒７９６８

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《美元走勢》美國參議院先後通過兩項開支法案，聯邦政府周六（２１日）應可避免局部停

運。另一方面，美國上周首次申領失業救濟人數２３﹒４萬人，略高於預測。１１月二手樓銷售

按月挫１﹒７％，年率增長速度創５個月低。另外，第三季經常帳赤字收窄至１２４１億美元，

按季跌０﹒９％，不過仍高於預期。美匯變化不大。

英倫銀行於議息會議後，決定維持指標利率及所有貨幣政策不變。７名貨幣政策委員贊成維

持利率不變，其餘２名則連續第二個月傾向減息，主要擔憂就業市場轉差。央行聲明指，中美貿

易爭端緩和，正為環球經濟前景提供額外支援。不過，若環球經濟未能回穩，或脫歐不確定性持

續，或需要加強貨幣政策以支撐經濟。此外，央行將英國第四季按季增長預測由０﹒２％下調至

０﹒１％。由於能源價格及水費下跌，央行預期到明年春季當地通脹將回落至約１﹒２５％，低

於２％的央行目標。

英鎊初步支持位於５０天線的１﹒２９５０，投資者憂慮英國脫歐仍存有隱憂，加上英倫銀

行未有收緊貨幣政策的意向，令英鎊仍然受壓，但１﹒２９５０╱１﹒３０００應可博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２３０ １﹒１０５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０００ １﹒３２２０ １﹒２９４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

