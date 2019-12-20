【新股上市】傳赤子城超購暫錄７６３倍，榮登今年超購王

今年最後一批上市的新股中，開發應用程式及移動廣告平台的赤子城（０９９１１）成功跑
出，市傳超購倍數暫已錄得７６３倍，超越未有盈利的生物科技股亞盛醫藥（０６８５５），成
為今年最新超購王。
今年新股市場於後期發力，５大超購王均為下半年招股新股，分別為赤子城、亞盛醫藥、中
手游（００３０２）、銀城生活服務（０１９２２）及啟明醫療器械（０２５００）。
《香港經濟日報》
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