【企業盈喜】天工國際（８２６）料全年純利錄得顯著增長５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》天工國際（００８２６）公布，集團預期截至１２月３１日止
年度的未經審核綜合純利將錄得顯著增長約５０％，主要由於集團通過創新的研發努力，使得其
四個主要分部的生產成本降低，並增加了毛利率較高的中高端產品的銷售佔比，以及積極開發各
種銷售渠道，以增加直銷佔比，盈利空間從而有所提高。（ｃｗ）
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