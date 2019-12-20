【企業盈喜】天工國際（８２６）料全年純利錄得顯著增長５０％

《經濟通通訊社２０日專訊》天工國際（００８２６）公布，集團預期截至１２月３１日止

年度的未經審核綜合純利將錄得顯著增長約５０％，主要由於集團通過創新的研發努力，使得其

四個主要分部的生產成本降低，並增加了毛利率較高的中高端產品的銷售佔比，以及積極開發各

種銷售渠道，以增加直銷佔比，盈利空間從而有所提高。（ｃｗ）

