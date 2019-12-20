【企業盈警】ＩＴＰ（８４４６）料中期收益跌３６％，或轉盈為虧

《經濟通通訊社２０日專訊》Ｉｎ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ Ｈｏ

ｌｄｉｎｇｓ（０８４４６）公布，預期截至１１月３０日止中期收益較去年同期大幅減少約

３６％，基於有關資料，預期集團中期可能錄得淨虧損，比較去年同期錄得淨溢利。

預期虧損主要是由於集團舉辦的流行音樂會的場次減少，每場次流行音樂會的平均收入減少

；擬議轉往聯交所主板上市的非經常性專業費用應計；以及本地經濟及社會上的不明朗因素，導

致於香港舉行的流行音樂會收益下跌。（ｃｗ）

