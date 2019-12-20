【本港經濟】１１月基本通脹率回落至２﹒９％，為今年５月來最低

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處今日公布，今年１１月份整體消費物價與一年前同

月比較，上升３％，較１０月份的相應升幅（３﹒１％）稍低。市場本來估計整體通脹率會維持

於３﹒１％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在１１月份的按年升幅（

即基本通脹率）為２﹒９％，較１０月份（３﹒１％）為低，整體通脹率及基本通脹率齊創今年

５月以來最低。１１月份升幅放緩主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用下跌所致。



＊政府料整體通脹壓力短期內受控＊



政府發言人表示，１１月份的基本消費物價通脹率進一步緩和至２﹒９％。消費物價指數多

個主要組成項目承受的價格壓力略為減退，儘管食品通脹因豬肉價格高企而仍然顯著。展望將來

，由於進口通脹輕微及經濟狀況欠佳令本地成本壓力緩和，整體通脹壓力在短期內料會受控。政

府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年１１月止的三個月的平均每月升幅為

０﹒１％，而截至１０月止的三個月的相應升幅則為０﹒２％。剔除所有政府一次性紓困措施的

影響，相應的升幅分別為０﹒１％及０﹒２％。



＊今年首十一個月基本通脹率為３％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在１１月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括

外出用膳）（上升１３﹒９％）、雜項物品（上升３﹒３％）、住屋（上升３％）、外出用膳（

上升２﹒２％）、交通（上升２﹒１％）和雜項服務（上升１﹒５％）。另一方面，綜合消費物

價指數錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌６﹒４％）、衣履（下跌３﹒５％）、耐用

物品（下跌２﹒３％）和煙酒（下跌０﹒１％）。

以今年首十一個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒９％。剔除所有政府

一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為３％。（ｃｌ）

