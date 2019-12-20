《匯思－李達志》金管局：資金進出與銀行體系存款變動無必然關係

《匯思》近幾個月香港的資金流動一直是比較熱門的話題，不時出現一些相關分析或評論，

引用各種不同的跨境資金流動數據，試圖尋找資金是否有外流的跡象。但金融體系龐大和複雜，

令人很難單從某一個角度就可以完全了解。而很多統計數字背後又涉及一些經濟學的定義，需要

小心解讀。今天政府統計處發布了２０１９年第三季香港國際收支平衡的初步統計數字，我想借

這個機會再就這個話題跟大家分享一下。



＊第三季經常帳戶盈餘７４４億，反映儲蓄多於投資＊



國際收支平衡是一項統計報表，有系統地撮錄在一個指定期間內（一般是一年或一季）某經

濟體與世界各地之間進行的經濟交易。統計報表把這些交易分為經常帳戶和資本及金融帳戶。經

常帳戶量度關於貨物、服務等的資金流量。金融帳戶記錄關於金融資產及負債的交易，而資本帳

戶量度有關資本轉移及非金融資產等的交易。簡單來說，國際收支平衡報表就是把某個經濟體內

的居民與其他地方的居民之間進行的貿易、金融、服務等等各類經濟活動的交易來做一個統計。

一個必須要強調的重點是國際收支平衡帳並不是以地域作量度，一些不涉及跨境資金流動的交易

，也可能會在帳目上出現。

根據政府統計處發布的數據，２０１９年第三季香港的經常帳戶錄得７４４億港元盈餘，這

反映香港繼續儲蓄多於投資，而香港過去一直將這些儲蓄，轉化為對外金融資產（例如股本證券

或債務證券），以賺取收益。第三季屬非儲備性質的金融資產錄得１６３５億港元的整體淨流出

，當中主要反映在證券投資的９００億港元淨流出，以及其他投資的７５０億港元淨流出。

其他投資淨流出部分其實反映了外匯基金於季內的資金調撥安排，令外匯基金在放於本地銀

行的外幣存款增加，早前我們已有所提及。此調撥提升了銀行所持有的外地資產，因此會被記錄

為其他投資的流出。另外，證券投資的９００億港元淨流出，與２０１８年每季度平均１５４１

億港元和２０１９年第一季２２２９億港元比較，幅度並非特別高，這反映了香港居民一向有購

買外地股票及債券。



＊資金進出與銀行體系存款水平沒有必然關係＊



大家可能會問，國際收支平衡報表統計的資金進出，是否會直接影響香港銀行體系的存款水

平呢？簡單來說，兩者沒有必然關係。一些日常經濟活動，即使不牽涉香港銀行體系的存款變動

，但仍可錄得金融帳戶資金流入或流出。舉例來說，本地出口商把貨品出口到美國，並利用美國

銀行戶口收取付款，便會令經常帳戶錄得流入，金融帳戶內的其他投資則錄得資金流出。日後若

這個出口商利用美國銀行存款購買美國證券，該交易亦不會令香港銀行體系的存款有任何變動，

但金融帳戶錄得的流出會由其他投資部分轉換到證券投資部分。顯而易見，這些活動都不牽涉香

港銀行體系的存款變動，也不代表一般人心目中所謂的「走資」。

我們明白近期市民對資金流向的關注度很高，但是很多統計數據並不容易理解，所以我們嘗

試多用一些盡量淺白的語言協助大家分析。過幾天我們會有另一篇文章再談一下如何可以用最及

時的方法去觀察資金流動的情況。



香港金融管理局

副總裁

李達志



２０１９年１２月２０日

