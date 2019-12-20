《再戰明天》李克強與韓總統文在寅及日相安倍下周舉行三方會談

《經濟通通訊社２０日專訊》下周焦點在中國國務院總理李克強、韓國總統文在寅、日本首

相安倍晉三舉行三方會談，及日本央行公布貨幣政策會議的會議記錄。



＊韓國總統文在寅及日本首相安倍晉三訪問中國＊



在外圍重要經濟活動上，下周一（２３日）韓國總統文在寅訪問中國，他將與中國和日本領

導人進行年度峰會（至２５日）。

日本首相安倍晉三訪問中國，他將與中國國務院總理李克強、韓國總統文在寅舉行三方峰會

（至２５日）



＊美國公布１１月耐用品訂單＊



在數據方面，本港時間明晨（２１日）１２：００ａｍ，美國１２月堪薩斯城聯邦儲備銀行

製造業指數料維持於負３。

下周一中午１２：３０ｐｍ，日本公布１０月全產業活動指數，月率料由１﹒５％跌至下滑

４﹒３％。同時，新加坡公布１１月消費者物價指數，年率料由０﹒４％升上上０﹒６％。

４：００ｐｍ，台灣公布１１月失業率，料由３﹒７２％降至３﹒７１％。

晚上８：３０ｐｍ，加拿大公布１０月國內生產總值。同時，美國公布１１月耐用品訂單，

料由０﹒５％升上１﹒５％，同時美國公布１１月芝加哥儲行全國活動指數。

１１：００ｐｍ，美國公布１１月新屋銷售，料由７３﹒３萬降至７３萬，月率跌幅料由

０﹒７％收窄至０﹒４％。



＊旭光高新材料開股東特別大會＊



在本港，下周一，旭光高新材料（０００６７）和ＭＳ ＣＯＮＣＥＰＴ（０８４４７）開

股東特別大會。（ｈｏ）

