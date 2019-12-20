【本港樓市】中原ＣＣＬ按周回升０﹒０４％，惟樓價未扭轉跌勢

《經濟通通訊社２０日專訊》本港二手樓價走勢反覆，中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報

１７９﹒１８點，按周升０﹒０４％。三大整體指數本周亦見回升，但升幅輕微。中原地產研究

部高級聯席董事黃良昇稱，四區樓價輪流下跌，相信樓市跌勢仍然持續。



＊三大整體指數單周回穩並轉勢，未來數周料續跌＊



其中，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒９８點，按周升０﹒２％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７９﹒６６點，按周升０﹒１４％。三大整體指數連跌２周後有輕微

回升，並非樓價轉勢向升的訊號。相信未來數周，三大整體指數仍會繼續累積向下壓力。

另外，ＣＣＬ（大型單位）報１７６﹒７１點，按周跌０﹒４７％，並創３９周新低，連跌

４周累計跌幅為２﹒６６％。



＊樓價下調蔓延市區樓，九龍樓價回到止跌前水平＊



分區方面，樓價下調由新界蔓延到市區，其中九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ連跌３周共２﹒５５％

，最新報１７５﹒１２點，創３９周新低，按周跌１﹒０２％，為繼新界兩區後，另一地區樓價

跌穿施政報告前１７５﹒８２點水平，沒收施政報告後的升幅，７周累跌０﹒４％。

港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒６３點，按周升１﹒０２％，連跌２周後回穩。新界東Ｃ

ＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８７﹒８１點，按周升０﹒７９％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒１

８點，按周升０﹒６２％。新界東同新界西指數連跌４周後，單周回穩。（ｙｗ）

