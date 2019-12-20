  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 16:39

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周回升０﹒０４％，惟樓價未扭轉跌勢

　　《經濟通通訊社２０日專訊》本港二手樓價走勢反覆，中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報
１７９﹒１８點，按周升０﹒０４％。三大整體指數本周亦見回升，但升幅輕微。中原地產研究
部高級聯席董事黃良昇稱，四區樓價輪流下跌，相信樓市跌勢仍然持續。

＊三大整體指數單周回穩並轉勢，未來數周料續跌＊

　　其中，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８０﹒９８點，按周升０﹒２％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１７９﹒６６點，按周升０﹒１４％。三大整體指數連跌２周後有輕微
回升，並非樓價轉勢向升的訊號。相信未來數周，三大整體指數仍會繼續累積向下壓力。
　　另外，ＣＣＬ（大型單位）報１７６﹒７１點，按周跌０﹒４７％，並創３９周新低，連跌
４周累計跌幅為２﹒６６％。

＊樓價下調蔓延市區樓，九龍樓價回到止跌前水平＊

　　分區方面，樓價下調由新界蔓延到市區，其中九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ連跌３周共２﹒５５％
，最新報１７５﹒１２點，創３９周新低，按周跌１﹒０２％，為繼新界兩區後，另一地區樓價
跌穿施政報告前１７５﹒８２點水平，沒收施政報告後的升幅，７周累跌０﹒４％。
　　港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９１﹒６３點，按周升１﹒０２％，連跌２周後回穩。新界東Ｃ
ＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８７﹒８１點，按周升０﹒７９％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒１
８點，按周升０﹒６２％。新界東同新界西指數連跌４周後，單周回穩。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言20/12/2019
長策會拆解：私樓供應目標再創新低 需求預算的統計手法過時嗎？
FOCUS20/12/2019
【FOCUS】習主席提澳門「四經驗」 弦外勉港融入「一國」
生財有道20/12/2019
【嚟緊炒D乜】旺旺炒節日因素望8元 線上線下發展業績看高一線
生財有道20/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：今日恒指關鍵27850
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】波音、聖母齊飲泣 令和、歐盟人事新
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花 「金毛雙傑」同陷泥沼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金