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20/12/2019 11:38

【修例風暴】港鐵：東鐵線大學站明日重開

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵公司（０００６６）副車務總監李家潤表示，東鐵線大學
站將明日（２１日）重開，安排超過２００位工程人員維修該站的基本設施，有關設施已完成維
修。
　　港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，大學站的Ａ、Ｂ、Ｃ出入口將於明日恢復使用，但Ｄ出
口現時未能重開，因為需要重鋪部分訊號線，部分出入閘機亦未能正常使用，港鐵將提供流動手
提裝置協助市民，而現時顯示屏未能正常運作，職員將會使用提示牌提醒乘客有關列車的目的地
。（ｂｎ）

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