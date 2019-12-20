【企業盈警】魏橋紡織料今年下半年淨利潤跌幅將進一步擴大

《經濟通通訊社２０日專訊》魏橋紡織（０２６９８）發盈警，預期今年下半年的的淨利潤
按年跌幅，將較上半年的淨利潤按年跌幅進一步擴大。
公司指，儘管集團今年下半年電力業務繼續維持穩定，但受棉花價格不斷下降的影響，下游
客戶普遍採取觀望態度，棉紡織產品需求持續低迷，導致棉紡織產品銷售價格進一步承壓，從而
使得集團棉紡織產品的毛利及毛利率進一步減少。（ｓｋ）
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