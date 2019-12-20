《小傳日記》聖誕節臨近，魚缸悶到瞓；收租佬標青，食品股再贏！

《小傳日記》花旗國股市隔晚（１９日）再破頂，資金都轉晒去個邊，亞洲股市今日都無咩

起色，都係窄幅上落格局，香江呢一邊呢都係悶市為主。恆指今日高開３４點後，一度試過升

１５９點高見２７９５９點，但二萬八有明顯阻力，午後輕微倒跌。今日領展（００８２３）表

現叻仔，被大行唱好底下，全日受追捧，但早排升到夠晒皮嘅手機設備股，今日明顯謝晒。最終

恆指收報２７８７１，升７０點或近半巴仙，主板成交９３４﹒１９億元升近一成八。國指收報

１１０３０點，升４４點或近半巴仙。

內地Ａ場同樣回落，上證綜指收報３００４點，跌１２點或跌近半仙；深證成指收報

１０２２９睇，跌６６點或逾半巴仙，兩市合共成交５８０６億元人民幣。

大隻藍戰士今日個別發展，大象（００００５）跌一格報６０﹒７５銀；生發發

（００３８８）升近半巴仙，報２５６﹒４銀，未受小加總裁減持影響；ＱＱ（００７００）跪

低不足半巴仙，報３７５﹒２銀；中移動（００９４１）突然有追捧，飛起逾２巴仙報

６３﹒９５銀，其１１月上客量升近九成，勁；ＡＩＡ（０１２９９）挫近半巴仙，報７９﹒９

銀。



＊大行高唱好中生好路數，銷售又超標內房靜靜笑＊



中移動威威，帶挈其他中資電訊股，聯通（００７６２）急炒高近４巴仙收７﹒２５銀，為

升幅最大藍戰士；中電信（００７２８）漲近２巴仙報３﹒１３銀。

雖然神州藥佬呢期都潛水咁，但大行伯恩斯坦（Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ）發表研究報告，都係

要唱好中生製藥（０１１７７），「他屐」睇９﹒５銀，評級係跑贏大市。今日藥佬係悶市中表

現唔算太差，中生升近２巴仙，報１０﹒７６銀；四環醫藥（００４６０）飛起逾半成，報１銀

；中藥（００５７０）揚逾１巴仙，報３﹒７２銀；綠葉製藥（０２１８６）高收逾半巴仙，報

５﹒７８銀；國藥控股（０１０９９）升近１巴仙，報２７﹒７５銀。

內房佬呢期真係靜靜雞偷住笑，因為神州媒體估計，今年全年商品房有望突破１５萬億銀人

仔，又再破紀錄！今日內房佬普遍向上走，中海外（００６８８）踢高逾２巴仙，報２９﹒６銀

；華潤置地（０１１０９）高收近２巴仙，報３７﹒２銀；融創（０１９１８）同樣高收逾２巴

仙，報４４﹒６銀；碧桂園（０２００７）微漲近１巴仙，報１２﹒０４銀。



＊早前奮力谷舜宇今甩轆，好消息消化馬交佬走散＊



前排落鑊炒得好勁嘅手機設備佬，今個星期無消息支持，股價浮浮沉沉。唔知係咪貿易協議

嘅消息都消化得七七八八，缸友提早獲利過聖誕呢？手機孖寶今日雙雙甩轆，舜宇

（０２３８２）更加急插近４巴仙，報１３８﹒６銀，更係最大跌幅藍戰士；瑞聲

（０２０１８）亦撻低逾１巴仙，報６５﹒０５銀；丘鈦科技（０１４７８）蒸發逾３巴仙，報

１２﹒９６銀；富智康（０２０３８）跌近２巴仙，報１﹒４８銀；酷派（０２３６９）完成配

發新股，抽升逾６巴仙，報０﹒２５５銀。

呢三日國家主席習大大訪問馬交，阿爺借機會送大禮，然而好消息消化，藍戰士銀河娛樂（

０００２７）插水近２巴仙，報５５﹒６５銀；金沙（０１９２８）軟逾１巴仙，報３９﹒６銀

；澳博（００８８０）跌近１巴仙，報８﹒６８銀；永利馬交（０１１２８）滑兩格報

１８﹒６２銀；美高梅（０２２８２）挫近２巴仙，報１２﹒３６銀。



＊聖誕要濕平收租佬實贏，佳節倍思食旺旺走勢勁＊



臨近聖誕，又係消費嘅日子，加上香江政治氣氛好咗，投資者明顯多返啲信心，本地地產收

租股乘機炒返上去，領展就最巴閉，全日最多彈過近４巴仙，收市升幅先縮窄返，收跳近３巴仙

報８１﹒１銀。領展公布斥資近４０億銀收購悉尼一級辦公室大樓，匯證嘅報告特登提到領展更

新咗投資策略，海外物業佔比由無增至不多於１０巴仙。仲預期話佢嚟緊會做更多海外收購，嚟

抵銷香江零售孖屐增長可能放緩嘅風險喎。

其他收租股方面，希慎（０００１４）都好叻叻豬，收跳３巴仙報３０﹒５５銀。另外，九

置（０１９９７）表現唔錯，升近３巴仙報４５﹒９５銀；恆隆地產（００１０１）同太古地產

（０１９７２）就分別輕彈近２巴仙同１巴仙，報１６﹒９４銀及２５﹒３５銀。

唔經唔覺下星期三（２５日）又到聖誕啦，跟住又到元旦，大家每逢佳節就倍思「食」，食

品佬係呢個時候就自自然然就彈返上嚟啦！旺旺（００１５１）抽高近２巴仙，報７﹒２８銀；

統一企業（００２２０）起飛約３巴仙，報８﹒２５０銀；康師傅（００３２２）跳高近２巴仙

，報１３﹒０８銀；周黑鴨（０１４５８）無升跌，報５﹒７４０銀；達利食品

（０３７９９）升近１巴仙收５﹒７５銀。周末愉快，請請！



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