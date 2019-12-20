【通烏門】眾議院議長佩洛西：考慮推遲向參議院轉交總統彈劾指控

《經濟通通訊社２０日專訊》美國國會眾議院上日（１９日）通過兩項針對總統特朗普的彈

劾指控，但眾議院議長佩洛西暗示，可能推遲向參議院轉交彈劾指控，直至確保參議院修改審判

規則。

參議院多數黨領袖麥康奈爾上日在參議院發言時指，佩洛西和民主黨可能太害怕，不敢將劣

質指控轉給參議院。特朗普亦在社交媒體表示，無所事事的政黨在彈劾指控上無所事事。

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