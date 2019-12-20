《股市一周》中美首階段貿議１月簽署，全周升１８３點二萬八受阻

《經濟通通訊社２０日專訊》本周初中美確認首階段貿易協議達成，並料於下月華盛頓簽署

，不過由於消息已被消化，港股再升動力，二萬八關見阻力，全周升１８３點或０﹒６６％，惟

仍然連升三個星期。

中美公布首階段貿談達成，料於１月華盛頓簽署，美方同時暫停於周日（１５日）起加徵中

國關稅。惟港股已連升三日並累積１２５１點漲幅，故本周一（１６日）出現部分獲利盤，收跌

１７９點。本周二（１７日）市場憧憬人行降準，內銀股急升，港股收漲３３５點。

周三（１８日）及周四（１９日）外圍經濟數據陸續公布，美國總統特朗普遭眾議院通過彈

劾，未重要影響大市，港股窄幅上落，兩日分別收升４０點及跌３８點。今日，美國表示美中將

於明年１月初簽署第一階段貿易協議，港股造好一度反彈１５９點，最終收報２７８７１點，升

７０點。

總結全周，港股盤中在２７４７３至２７９７０之間波動，全周累升１８３點或０﹒６６％

，並連升三周累漲１５２４點或５﹒７９％。國指全周累升１９２點或１﹒７７％。本周日均成

交９０４﹒５８億元增加約一成。



＊騰訊本周續漲近４％，濠賭股獲利回吐＊



重磅股方面，匯控（００００５）全周累升０﹒６６％，報６０﹒７５元；港交所

（００３８８）行政總裁李小加於本周三減持６５萬股，股價全周仍微漲０﹒３９％，報

２５６﹒４元；騰訊（００７００）本周累升３﹒９３％，報３７５﹒２元；中移動

（００９４１）升３﹒８２％，報６３﹒９５元；友邦（０１２９９）跌３﹒３３％，報

７９﹒９元。

國家主席習近平訪問澳門，宣布一系列支持政策，澳門居民個人每人每天向內地人民幣同名

帳戶匯款限額由５萬人幣提高至８萬人幣。然而，濠賭股由於上周累升幅度太多，本周見回吐。

銀娛（０００２７）挫３﹒９７％，報５５﹒６５元；金沙（０１９２８）軟０﹒１３％，

報３９﹒６元；永利澳門（０１１２８）亦升１﹒９７％，報１８﹒６２元；美高梅

（０２２８２）挫４﹒９２％，報１２﹒３６元；新濠（００２００）漲２﹒９６％報２０﹒９

元。

手機設備股本周見回落，舜宇光學（０２３８２）全周挫２﹒８７％，報１３８﹒６元；比

亞迪電子（００２８５）軟１﹒８１％，報１５﹒２元；華顯光電（００３３４）與前海啟航訂

立物流協議，急漲２０％，報０﹒６元；丘鈦科技（０１４７８）折讓３％配股集資擴產研發，

全周跌７﹒０３％，報１２﹒９６元；瑞聲科技（０２０１８）軟１﹒６６％，報６５﹒０５元

。

中汽協料明年汽車銷量下滑２％，其中吉利汽車（００１７５）全周急挫５﹒０７％，報

１４﹒６２元，為全周表現最差藍籌。



＊憧憬人行降準，內銀股本周全面造好＊



油股本周走勢反覆，其中，中海油（００８８３）走高６﹒１１％，報１２﹒５元，為全周

表現最好藍籌。

內地傳媒報道指，今年中國房地產市道穩定，今年全年商品房成交有望突破１５萬億人民幣

，內房股本周個別走。恆大（０３３３３）本周挫４﹒４％，報２０﹒６５元；融創

（０１９１８）漲３﹒１２％，報４４﹒６元；富力（０２７７７）配股，全周股價仍漲

２﹒８２％，報１４﹒６元；碧桂園（０２００７）升１﹒６９％，報１２﹒０４元；潤地

（０１１０９）軟１﹒２％，報３７﹒２元；中海外（００６８８）漲１﹒３７％，報２９﹒６

元。

本地地產股本周見反彈，九龍倉置業（０１９９７）以總代價約６４﹒１７億元，向母公司

會德豐（０００２０）收購新加坡Ｓｃｏｔｔｓ Ｓｑｕａｒｅ和會德豐廣場，全周漲

４﹒４３％報４５﹒９５元；會德豐報５１﹒５元微升０﹒８８％。領展（００８２３）向

Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ所管理的若干基金購入澳洲悉尼物業，全周累升０﹒７５％，報

８１﹒１元；不過，恆基地產（０００１２）軟１﹒４２％，報３８﹒１５元；新鴻基地產

（０００１６）軟０﹒３４％，報１１７﹒９元；新世界發展（０００１７）跌１﹒１３％，報

１０﹒５元。

市場憧憬人行降準，內銀股受捧，招行（０３９６８）走高２﹒５４％，報４０﹒３５元；

交行（０３３２８）升１﹒１１％，報５﹒４８元；工行（０１３９８）漲３﹒１％，報

５﹒９８元；中行（０３９８８）升１﹒５３％，報３﹒３１元；建行（００９３９）升

１﹒６９％，報６﹒６２元。（ｊｔ）

