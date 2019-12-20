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即市新聞

20/12/2019 17:37

《股市一周》中美首階段貿議１月簽署，全周升１８３點二萬八受阻

　　《經濟通通訊社２０日專訊》本周初中美確認首階段貿易協議達成，並料於下月華盛頓簽署
，不過由於消息已被消化，港股再升動力，二萬八關見阻力，全周升１８３點或０﹒６６％，惟
仍然連升三個星期。
　　中美公布首階段貿談達成，料於１月華盛頓簽署，美方同時暫停於周日（１５日）起加徵中
國關稅。惟港股已連升三日並累積１２５１點漲幅，故本周一（１６日）出現部分獲利盤，收跌
１７９點。本周二（１７日）市場憧憬人行降準，內銀股急升，港股收漲３３５點。
　　周三（１８日）及周四（１９日）外圍經濟數據陸續公布，美國總統特朗普遭眾議院通過彈
劾，未重要影響大市，港股窄幅上落，兩日分別收升４０點及跌３８點。今日，美國表示美中將
於明年１月初簽署第一階段貿易協議，港股造好一度反彈１５９點，最終收報２７８７１點，升
７０點。
　　總結全周，港股盤中在２７４７３至２７９７０之間波動，全周累升１８３點或０﹒６６％
，並連升三周累漲１５２４點或５﹒７９％。國指全周累升１９２點或１﹒７７％。本周日均成
交９０４﹒５８億元增加約一成。

＊騰訊本周續漲近４％，濠賭股獲利回吐＊

　　重磅股方面，匯控（００００５）全周累升０﹒６６％，報６０﹒７５元；港交所
（００３８８）行政總裁李小加於本周三減持６５萬股，股價全周仍微漲０﹒３９％，報
２５６﹒４元；騰訊（００７００）本周累升３﹒９３％，報３７５﹒２元；中移動
（００９４１）升３﹒８２％，報６３﹒９５元；友邦（０１２９９）跌３﹒３３％，報
７９﹒９元。
　　國家主席習近平訪問澳門，宣布一系列支持政策，澳門居民個人每人每天向內地人民幣同名
帳戶匯款限額由５萬人幣提高至８萬人幣。然而，濠賭股由於上周累升幅度太多，本周見回吐。
銀娛（０００２７）挫３﹒９７％，報５５﹒６５元；金沙（０１９２８）軟０﹒１３％，
報３９﹒６元；永利澳門（０１１２８）亦升１﹒９７％，報１８﹒６２元；美高梅
（０２２８２）挫４﹒９２％，報１２﹒３６元；新濠（００２００）漲２﹒９６％報２０﹒９
元。
　　手機設備股本周見回落，舜宇光學（０２３８２）全周挫２﹒８７％，報１３８﹒６元；比
亞迪電子（００２８５）軟１﹒８１％，報１５﹒２元；華顯光電（００３３４）與前海啟航訂
立物流協議，急漲２０％，報０﹒６元；丘鈦科技（０１４７８）折讓３％配股集資擴產研發，
全周跌７﹒０３％，報１２﹒９６元；瑞聲科技（０２０１８）軟１﹒６６％，報６５﹒０５元

　　中汽協料明年汽車銷量下滑２％，其中吉利汽車（００１７５）全周急挫５﹒０７％，報
１４﹒６２元，為全周表現最差藍籌。

＊憧憬人行降準，內銀股本周全面造好＊

　　油股本周走勢反覆，其中，中海油（００８８３）走高６﹒１１％，報１２﹒５元，為全周
表現最好藍籌。
　　內地傳媒報道指，今年中國房地產市道穩定，今年全年商品房成交有望突破１５萬億人民幣
，內房股本周個別走。恆大（０３３３３）本周挫４﹒４％，報２０﹒６５元；融創
（０１９１８）漲３﹒１２％，報４４﹒６元；富力（０２７７７）配股，全周股價仍漲
２﹒８２％，報１４﹒６元；碧桂園（０２００７）升１﹒６９％，報１２﹒０４元；潤地
（０１１０９）軟１﹒２％，報３７﹒２元；中海外（００６８８）漲１﹒３７％，報２９﹒６
元。
　　本地地產股本周見反彈，九龍倉置業（０１９９７）以總代價約６４﹒１７億元，向母公司
會德豐（０００２０）收購新加坡Ｓｃｏｔｔｓ　Ｓｑｕａｒｅ和會德豐廣場，全周漲
４﹒４３％報４５﹒９５元；會德豐報５１﹒５元微升０﹒８８％。領展（００８２３）向
Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ所管理的若干基金購入澳洲悉尼物業，全周累升０﹒７５％，報
８１﹒１元；不過，恆基地產（０００１２）軟１﹒４２％，報３８﹒１５元；新鴻基地產
（０００１６）軟０﹒３４％，報１１７﹒９元；新世界發展（０００１７）跌１﹒１３％，報
１０﹒５元。
　　市場憧憬人行降準，內銀股受捧，招行（０３９６８）走高２﹒５４％，報４０﹒３５元；
交行（０３３２８）升１﹒１１％，報５﹒４８元；工行（０１３９８）漲３﹒１％，報
５﹒９８元；中行（０３９８８）升１﹒５３％，報３﹒３１元；建行（００９３９）升
１﹒６９％，報６﹒６２元。（ｊｔ）

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