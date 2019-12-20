《品中資－羅國森》名正言順炒內需股

《品中資》經過一年多以來的周章和反覆，中美終於就首階段的貿易談判達成文本協議，但

仍要等下個月才可以簽署。況且，這份協議不會由國家元首簽署，而是由部長級的代表簽署，總

給人一點不足的感覺。

但當大家明白，這只是首階段的談判，未來還有第二和第三階段時，就不會感到意外了。

無論如何，當我聽到這個消息之後，我的第一個感覺是，盡管雙方在過程中經過多次「變臉

」；但其實，雙方都不想打貿易戰。

有一刻我曾經估計，中方有較大的誘因拖延談判進度，因為如果特朗普不能連任總統，未來

的談判可能會更順利。但最後我也認為可能性不大，因為一方面，這要賭特朗普會輸掉選舉，另

方面可能要冒美國再加關稅的風險，其實有可能得不償失。

再者，美國要壓制中國，也不是特朗普一人說了算，根本上，無論民主或共和兩黨，已經有

共識要從中國方面得到更多。如果可以，雙方都不想拖，因為能夠有協議，對特朗普角逐連任是

絕對有好處的。

現在的結果完全證實，美國加徵關稅只是手段或幌子，目的是逼中方談判。而骨子裏，雙方

都不想打貿易戰，因為只有透過談判，雙方才有機會得到更多。

現階段沒有太多協議的內容，大家只知道一些章節，例如，協議文本包括序言、知識產權、

技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條

款等九個章節。

同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅

由升到降的轉變。

而從美國談判代表之一的萊特希澤向外透露，未來兩年，中國會從美國輸入更多農產品，每

年的金額可能比２０１７年時多一倍。



＊配合中國經濟轉型升級＊



當然，我認為，這份協議最重要是符合中國改革開放的大方向，以及自身推動經濟發展的內

在需要。而美國逼使中國進行貿易談判，正好加快中國的改革步伐，包括強化知識產權保護，改

善營商環境，擴大市場准入，更好保護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保

護中方企業在對美國經貿活動中的合法權益。

隨著中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括

美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，順應國內消費升級的趨勢，這其實是一家便

宜兩家著的事呀！

所以，我始終認為，有協議總比沒有協議好。如果有協議的話，中國就有更多時間調整經濟

結構。不要忘記，今年第三季，中國的國內生產總值（ＧＤＰ）增長率已回落至６％，大家都關

注，未來ＧＤＰ經濟增速是否可以「保六」（幾年前是保八）。

但如果中美能夠達成貿易協議，我相信，即使中國經濟增速進一步放慢，但這卻是有秩序和

可控的。



＊明年經濟「穩」字當頭＊



就在中美達成首階段貿易協議的前夕，一年一度的中央經濟工作會議就一連三日在北京舉行

。一言以蔽之，明年經濟工作要「穩字當頭」，全面造好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、

穩外資、穩投資與穩預期），確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。

從投資炒股的角度，我認為，內需股仍然會是明年的主題。早前我整理過１０個較受重視的

內需板塊給大家參考，包括餐飲、醫藥、食品、內房、家電、物業管理、教育、科技、汽車和體

育。

雖然部分板塊今年以來已經升了不少，但當中有些仍然相對落後，或部分個股仍然值得跟進

的。未來我會繼續為大家發掘和品評，因為現在是名正言順地炒內需股的時候了！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

