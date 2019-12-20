《鍾之日記》小加減持港交所，阿里盤中創新高



《鍾之日記》１２月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國財長指中美將於明年１月初簽署第一階段貿易協議，美股隔晚（１９日）重拾升勢破頂

。港股今早跟隨外圍輕微高開３４點後倒跌，領展（００８２３）３７億元購澳洲悉尼商廈，首

次衝出亞洲，獲多間大行唱好而造好，加上中移動（００９４１）上月客量數據造好，刺激中資

電訊股反彈，內房股亦見資金流入，港股隨即反彈，港股最終全日收報２７８７１點，升７０點

或升０﹒２５％，主板成交９３４﹒１９億元增１７﹒９％。

騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）今日表現迥異，阿里盤中曾創上市新高，高見

２０８﹒４元，全日收２０７元，升１％；騰訊全日收３７５﹒２元，跌０﹒１％。

今年最後一批上市的新股中，開發應用程式及移動廣告平台的赤子城（０９９１１）成功跑

出，市傳今早該股超購倍數暫已錄得超過１４００倍，超越未有盈利的生物科技股亞盛醫藥

（０６８５５），成為今年最新超購王。



＊Ａ場險守三千＊



人民銀行今日進行１５００億元人民幣１４天期逆回購，中標利率２﹒６５％持平，本周全

口徑累計淨投放６４４０億元人民幣，創１１個月新高。市場認為，人行連續三日大額淨投放，

而且供給的主要是跨年資金，隨著資金面更趨寬鬆，年底流動性料基本無壓力。

跨年流動性疑慮消除，滬綜指今早在券商、地產股帶領下窄幅升，惟午後在科技股散水下倒

跌，且跌幅一路擴，三千關有支持，總結全日跌０﹒４％，報３００４﹒９４點，累計全周滬指

漲１﹒２６％，屬連續第三周上漲。人行連日放水沒有帶動交投，兩市全日成交５７０６億元人

民幣，按日稍減１﹒３％。



＊李小加減持套現逾億，港交所未感困擾＊



根據聯交所昨日收市後資料顯示，港交所（００３８８）行政總裁李小加於本周三

（１８日）減持港交所６５萬股或０﹒０５％，每股平均價２５６﹒５３３元，套現約１﹒６７

億元，持股量由０﹒０８％，降至０﹒０３％。港交所發言人指，今次是李小加上任以來，首次

減持港交所股份，並指這是李小加的個人決定，集團不作評論。李小加今年５８歲，於２００９

年１０月加入港交所，今年剛好任職第十年。他自２０１０年起擔任港交所行政總裁迄今，任期

至２０２１年１０月１５日。

李小加具投行工作經驗，且作為港交所一把手，相信對投資亦頗有心得，所以減持時機十分

巧妙，正好是近半年港交所股票最好的價位。另外值得留意的是，港交所９月宣布要收購倫敦交

易所，隨後遭到倫交所拒絕，「世紀聯婚」告吹。

不過港交所股價未受消息困擾，今日升０﹒６％，報２５６﹒４元。

另外值得一提的是，國家主席習近平在慶祝澳門回歸２０周年典禮上對澳門新一屆政府和社

會各界提出４點希望，重點提到要做好珠澳合作開發橫琴，但沒有提及在澳門設立一個以人民幣

計價的證券交易所。



＊萬科爭奪戰落幕，寶能系敗走投資者安心＊



曾經備受矚目的萬科（０２２０２）（深：０００００２）股權爭奪戰，迎來了三敗俱傷的

結果：大股東華潤系失控制權憤而離場，創始人王石被架空，野蠻人寶能系遭監管聲討黯然退場

，而由深圳市政府把持的深鐵集團成為了最後贏家。

據萬科在深交所公告，由１１月２７日至１２月１９日，屬寶能系的鉅盛華、前海人壽通過

集中競價交易方式合計減持萬科Ａ股５﹒６５億股，佔總股本的５％，減持完成後兩公司對萬科

的持股比例低於５％，不再成為公司主要股東，意味著萬科爭奪戰終於落幕。

一個時代終結，令萬科投資者安心。萬科Ｈ股升２﹒２％，報３２﹒９５元，Ａ股現價

３１﹒６８元人民幣，升２﹒１％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６﹒９％。

另外，人民銀行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒１５％，５年期以

上ＬＰＲ為４﹒８％，均維持不變。盡管房貸利率下行空間未有被擴大，但憧憬下月降準，內房

股表現仍堅挺，融創（０１９１８）漲２﹒２％，中海外（００６８８）升２﹒１％，龍湖集團

（００９６０）升１﹒７％，世茂房地產（００８１３）升１﹒５％，華潤置地（０１１０９）

升１﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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