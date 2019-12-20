【駐京專電】韓正：要全力做好穩投資、穩外資工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院副總理韓正１９日在國家發展改革

委召開座談會上強調，加強統籌協調，狠抓政策落實，做好發展改革各項工作，確保全面建成小

康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

韓正指出，全面做好「六穩」工作，保持經濟運行在合理區間，要全力做好穩投資、穩外資

工作。要堅持「資金跟項目走」的原則，引導各地做好投資項目儲備，充分發揮中央預算內投資

和地方政府專項債券作用，在基礎設施建設等方面推動落實一批重大項目。要著力解決重大產業

項目的要素保障問題，在嚴守國土空間規劃「三條控制線」基礎上調整完善投資項目土地使用政

策，在嚴格控制能耗強度的基礎上分區域調整優化能耗總量控制，優化細化產業引導政策，推動

先進製造業、新興產業擴大投資。要推動重大外商投資項目建設，繼續推出擴大對外開放的政策

舉措，持續改善營商環境。

韓正強調，要加快落實區域發展戰略，完善區域政策和空間布局，構建全國高質量發展的新

動力源。推動京津冀協同發展，引導和倒逼北京非首都功能疏解，扎實推進雄安新區建設。推進

長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，促進發展活力充分釋放，發揮好重大引擎作用。落實長

江經濟帶共抓大保護措施，推動黃河流域生態保護和高質量發展。抓緊制定出台海南自由貿易港

建設總體方案，推動海南全面深化改革開放。

